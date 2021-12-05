盧卡申科簽總統令: 加強白俄與中國合作 落實“一帶一路”

白俄羅斯總統亞歷山大·盧卡申科於12月3日簽署了第9號指令，內容是推進白俄羅斯與中國在政治軍事經濟等方面的合作，包括落實習近平的“一帶一路”計畫。

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據白羅斯官媒白通社說，他們被總統府秘書處告知，總統亞歷山大·盧卡申科於12月3日簽署了第9號指令。這份文件涉及在2021-2025 年間，進一步推進白俄羅斯與中國在廣泛領域的戰略夥伴關係，並代表 2015-2021 年期間與中國合作的類似指令的合理延續。

這個報道說，白俄羅斯近期的重點任務包括加強與中國的政治合作，維護和弘揚白俄羅斯與中國之間友好互助的“價值觀“，加強經貿、金融、投資互動，落實“一帶一路”倡議。

此外，重要的任務還包括與中國擴大區域間聯繫，推進軍事合作和軍事技術合作，數字經濟和信息通信技術合作，加強研發合作，推進人道主義事務關係。

白俄羅斯通訊社說，為完成這些任務，白俄羅斯政府機構和參與對華合作的其他經濟實體都被要求實施大約50項具體措施。而任務的有效完成，將有助於推動白中關係邁上新台階。

另據中國官媒新華網報道，白羅斯國民會議代表院國際事務常委會主席薩維內赫12月4日表示，上述總統令的簽署，將抵消西方對白羅斯經濟制裁造成的負面影響。他說，面對中國這一龐大市場，白方要集中精力挖掘生產潛力。

中國官媒還引述白俄國家電視廣播公司4日指出，這項命令是白羅斯政府近期出台的最重要的文件之一，為白羅斯與中國未來幾年拓展廣泛合作指明了方向。