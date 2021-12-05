美國防長：中國是對所有民主國家的挑戰

美國國防部長勞埃德-奧斯汀三世（Lloyd J. Austin III）12月4日在里根國防論壇發表講話，指出中國是對美國和所有民主國家的挑戰，但美國及其盟國將迎接這個挑戰。

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奧斯汀指出，印太地區是一個擁有巨大機遇和真正挑戰的地區。這些挑戰之一，是一個日益自信和專制的中國的出現。

他說，我們看到中國人民解放軍20年來飛速的現代化進程。中國領導人正在擴大他們投射武力的能力，建立一個全球軍事基地網絡，並正在迅速提高打擊、空中、導彈防禦和反潛措施等能力，且越來越注重信息整合、網絡和空間行動。這意味着在空間和網絡空間的新競爭領域，行為規範尚未確立，升級和誤判的風險很大。

與此同時，中國正在將國家資金投入關鍵領域，包括量子研究。北京正在追求其領導人所說的 "本土創新"，以減少對進口的依賴。所有這些都在推動中國技術的迅速發展，對中國的軍事有重大影響。

中國的核態勢也在發生變化，中國軍隊一直在迅速提高其核能力，這包括到2030年將其核武庫擴大到至少1000枚彈頭，並使其運載系統現代化，以及建立一個新生的核三系統。

奧斯汀稱，現在我們不僅評估能力，且評估意圖和行動。中共領導人越來越多地表達了他們對現行秩序的不滿，以及他們取代美國的全球領導地位的目標。

習近平經常談論"百年未見的世界巨大變化"。最近他向其黨員同志保證，"時間和勢頭都在中國這邊"。

美國防長說，拜登總統一直非常清楚地表示他對中國侵犯人權和欺凌其他國家的關切。而北京正在濫用技術，在國內推進其鎮壓下項目，並將專制的工具出口到國外。

我們正面臨著一個巨大的挑戰。但美國並不是一個害怕競爭的國家。我們將以信心和決心迎接這個挑戰，而不是恐慌和悲觀。