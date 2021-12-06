拜登政府宣布外交抵制北京冬奧會

美國總統喬-拜登或在本周宣布外交抵制北京冬奧會2021年12月6日（資料圖片）

法新社12月6日發自華盛頓的消息：白宮周一宣布，由於"新疆正在發生的種族滅絕和反人類罪行"，美國將不派任何外交代表參加2022年北京冬季奧運會和殘奧會。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，到場的話，那就是不顧中國在新疆有嚴重的侵犯人權和暴行，美國的外交代表仍出席體育活動，好像什麼都沒有發生。“我們根本不能這樣做”。

之前在12月6日稍早，美國有線電視新聞網 (CNN)引述幾個消息來源稱，拜登政府預計本周宣布，將沒有美國政府官員出席2022年北京冬季奧運會，對這次北京冬奧會實施外交抵制。

這個報道說，此舉將使美國在世界舞台上向中國發出信息，但不妨礙美國運動員參加比賽。而一直在私下討論抵制問題的國家安全委員會拒絕發表評論。

另據美國之音今天報道，美國外交抵制北京冬奧會已經是人們預料之中的決定。白宮星期天沒有對相關報道公開做出評論。

包括拜登所屬民主黨的資深國會議員們在內的多方人士一直敦促總統決定對北京冬奧會實施外交抵制。

CNN說，美國總統拜登上個月告訴記者，他正在考慮進行外交抵制，因為包括眾議院議長南希-佩洛西在內的民主黨和共和黨立法者都主張進行外交抵制，以抗議中國的人權侵犯行為。

該報道說，預計不會發生全面抵制，這意味着美國運動員仍將被允許參加比賽。美國上一次全面抵制奧運會是在1980年，當時前總統吉米-卡特還在任。

作為對這一消息的回應，北京警告說，如果外交抵制行動繼續進行，它將對拜登政府採取 "堅決的反措施"。

中國外交部發言人趙立堅在周一的新聞發布會上表示，"美國應該停止將體育政治化，停止炒作所謂的'外交抵制'，以免影響中美在重要領域的對話與合作。"