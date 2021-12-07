歐盟推法規: 解決成員國被脅迫問題

立陶宛因北京阻止其貨物進口要求歐盟做出強力回應之際，歐盟推動一項法規，旨在對其成員國受他國脅迫的情況予以回擊，以便就中俄等國對歐盟成員國的制裁迅速做出反應。但這個計畫面臨一些成員國的阻力。

廣告 繼續瀏覽後續

據金融時報12月7日透露，這項“反脅迫文件”將賦予歐盟委員會廣泛的權力，使其可在關稅，配額，知識產權保護等層面採取相應措施，甚至可將有關國家排除在歐盟金融市場之外。

不過，這個計畫必須得到大多數歐盟成員國以及歐洲議會的支持才能生效。而一些成員國擔心，該條例可能違反世貿規則，加劇保護主義，破壞脆弱的貿易體系。

一份將在周三由歐盟委員會批準的草案稱，這個法規將可阻止各國針對歐盟成員國的“脅迫”行為。

據《政客》雜誌介紹，歐盟委員會提出“反脅迫”武器的提議是在歐盟多年抱怨說它很容易受到利用歐洲國家之間的分歧國家的經濟勒索之後提出的，因為報復性制裁只能成員國一致同意才能實施。為了應對這一弱點，這一新工具將允許歐盟委員會對歐盟以外的國家實施商業制裁， 27 個歐盟國家只能以多數票予以阻止。

據歐盟官員們說，它可以用於中國和立陶宛之間的爭端。立陶宛外長日前致函歐盟委員會，要求歐盟針對北京向立陶宛施加壓力做出強力回應。立陶宛表示，北京因其對台灣的政策而阻止了立陶宛的所有進口。立陶宛首都允許一個“台灣代表處”在11月開業。中國認為台灣是其領土的一部分。

跟據這個新法，歐盟委員會將可針對第三國的報復行為作出迅速反應。如果與對方的談判沒有解決問題，經歐盟成員國批准，它可以採取12種可能的反制措施，包括徵收關稅，禁止進口，暫停科學合作，對相關國家的銀行、保險進入歐盟資本市場和其他金融服務活動加以限制"。這些措施可能針對公司，也可以針對個人。