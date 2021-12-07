面對多方壓力 加拿大駐華大使辭職

因孟晚舟事件被中國當局扣押的兩名邁克爾返回加拿大後，加拿大總理特魯多派駐北京的大使便大力促進加拿大與中國的貿易往來。他對北京當局的態度引發加拿大輿論的批評。

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加拿大環球電視12月6日引述外交政策和國家安全專家表示，在拜登政府要求渥太華對北京採取更強硬立場的壓力越來越大的情況下，大力倡導加強加中貿易的加拿大駐華大使巴頓（Dominic Barton）12月6日周一宣布辭職。

巴頓於 2019 年 9 月被特魯多政府任命為加拿大駐華大使，他表示，自己辭職的理由是他已成功地“確保釋放”加拿大人邁克爾·康明凱和邁克爾·斯帕沃爾，完成了總理特魯多交給他的優先任務。

巴頓在一份聲明中表示，他還努力緩和了加拿大與中國因華為高管孟晚舟被捕出現的緊張關係。巴頓認為，加拿大現在“更有能力”實現“與中國的其他外交優先事項”。

該報道說，加拿大與中國的貿易飆升至歷史高位，但北京殘酷的人質外交策略暴露無遺，導致渥太華對華立場受到公眾輿論的抨擊，民意跌至歷史低點。

據加拿大香港聯盟（Alliance Canada Hong Kong）執行總監王卓妍（Cherie Wong） 說：“自從兩名邁克爾獲釋以來，巴頓聲稱加拿大可以像往常一樣恢復與中國的業務往來。” “社區擔心加拿大當局將繼續支持經濟利益，而不是持不同政見者和活動家的安全。而現在“仍有加拿大人在中國被判入獄和死刑，許多人無法獲得領事訪問和基本需求的滿足，加拿大僑民因其激進主義而面臨騷擾和恐嚇。”

她補充說，“我們希望並期待渥太華任命一位了解北京對複雜地緣政治構成威脅，並捍衛加拿大的價值觀免受北京腐蝕的駐華大使。”