首屆“民主峰會” 歐法印領導人相繼發言

為期三天的首屆“民主峰會”（Summit for Democracy）周五進行到最後一天，受邀發表演講的歐盟委員會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾、法國總統馬克龍和印度總理莫迪等領導人在會議期間紛紛發表了講話。

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馮德萊恩12月9日主持了由美國拜登政府主辦的“民主峰會”的領導人會議。辯論的目的是借鑒彼此的經驗，幫助加強世界各地的民主國家。馮德萊恩發言說，“每個民主國家都是獨一無二的。但這一切都歸結為能夠說出你的想法。用一張選票來改變事情。它是由公民賦予和剝奪的權力，由制衡機制構成。”

馮德萊恩強調，始終培養和努力改善民主是多麼重要，特別是了解民主的反對者如何利用新的工具。她說，歐盟及其成員國是全球最大的民主支持捐助方，並宣布了一項新的“全球歐洲人權和民主計畫”，價值15億歐元。

馮德萊恩補充說，“除此之外，我們的‘全球門戶’(Global Gateway)戰略將為世界各地的基礎設施投資釋放出3000億歐元；這些基礎設施是基於價值觀、透明度和可持續性的。”

馮德萊恩強調對加強世界各地民主的堅定承諾，以及對民主能夠而且“必須為人民服務”的共同理解。馮德萊恩承認，儘管民主在設計上可能並不完美，但她總結稱，人們有一個共同的意願，即加強民主，將其作為向全世界人民提供最大利益的“最公平方式”，創造平等和允許平等機會的社會。

米歇爾10日在會上發表講話指出，“沒有兩個民主國家是相同的。無論一個民主國家在這個星球上哪裡紮根，它都有自己的獨特性。 但每個民主國家都有許多共同點。我想說的是，它們有最重要的共同點：它們把權力交給人民。而要做到這一點，民主政體依靠的是價值觀。”

米歇爾說，“自由、 平等、人權、法治。歷史表明，這些價值觀必須得到培育、捍衛和爭取。用活力和激情。每一天都是如此。”他稱，“今天，我們的民主政體和我們公民的生活比以往任何時候都更多地被數字化轉型所定義。這種轉型不僅給我們的民主國家帶來了巨大的機遇，也帶來了風險。”

米歇爾提到，“今天，網絡安全是一個最令人關注的問題，特別是對於我們開放和自由的民主國家。網絡威脅威脅着我們的安全，我們的民主制度，我們的經濟，甚至我們的個人生活。網絡攻擊往往是大規模展開的，所以我們必須作出大規模的反應。這就是為什麼我們正在共同努力，加強我們集體應對的能力。”

米歇爾說，“我們還將通過我們即將推出的‘歐洲戰略指南針’，以及通過我們雄心勃勃的歐盟-北約合作，加強我們的網絡防禦。”他說，“民主依靠的是信任。信任建立在公平、問責、透明和法治之上。本次‘民主峰會’是一個表明民主國家高於所有其他模式的時刻，它們正在迎接今天的挑戰，並為我們的人民提供服務。”

米歇爾說，“今天，這意味着使數字化成為我們的繁榮和我們人民的社會福祉的引擎，同時保護他們的基本民主權利。我相信，我們在人類歷史上有一個獨特的機會--團結我們的民主國傢夥伴、新興民主國家和非民主國家。為了我們人民的福祉，本着包容的民主復興精神，利用我們的集體力量，無論他們生活在這個星球上的什麼地方。”

馬克龍9日代表法國發言時稱，“你們把我們召集在一起，討論唯一能讓我們捍衛這些權利和自由的政治模式--民主。我甚至敢說，在我們所處的時代，自由民主。這就是說，在深度上，在所有其組成部分中，維護我們同胞的個人和公民自由的民主。”

馬克龍說，“這種模式在近幾個月、幾年、幾十年、幾個世紀中都得到了證明。特別是在最近幾個月，因為我們正在經歷最嚴重的大流行病之一，一場全球風暴。這種模式使我們既能保護我們的公民，又能維護權利和自由。”

演講中，馬克龍談到，“如果通向民主有多種途徑，而且我們在大西洋兩岸都很清楚這一點，我認為我們有責任幫助我們的夥伴加強他們自己的模式，實現更多的民主。不是通過給他們上課，不是通過認為有一個單一的模式，而是通過促進民主的出現，恰恰是伴隨着民主的公共辯論的活力，在世界各個社會中出現。”

馬克龍說，“這就是為什麼在去年10月8日的新非洲-法國峰會上，我們承諾創建一個專門用於民主創新的基金，該基金首次在非洲大陸舉辦，並將在5年內獲得5000萬歐元的捐贈。”他續稱，“這就是為什麼我也贊成出現一個公益媒體的國際基金，因為獲得自由、多元和可靠的信息是我們模式的核心--我們將非常樂意在法國對其支持。”

馬克龍表示，“發明了‘一人一票’理念的法國和歐洲，將參與到這個（民主）‘行動年’的倡議中。鼓勵我們合作夥伴的民主進步，加強我們自己的民主生活。”此外，莫迪10日代表印度講話說，“幾個世紀的殖民統治無法壓制印度人民的民主精神。隨着印度的獨立，這種精神再次得到充分體現，並在過去的75年裡導致了一個無與倫比的民主建國故事。”

莫迪稱，“這是一個在各個領域實現空前的社會經濟包容的故事。這是一個在健康、教育和人類福祉方面以難以想象的規模不斷改善的故事。印度的故事給世界帶來了一個明確的信息。民主可以實現，民主已經實現，而且民主將繼續實現。”

莫迪稱，“多黨選舉、獨立司法和自由媒體等結構性特徵是民主的重要工具。然而，民主的基本力量在於我們的公民和社會所具有的精神和氣質。民主不僅是民有、民治、民享，而且是與民同在、在民之中。

莫迪稱，“世界不同地區走的是不同的民主發展之路。我們可以從對方那裡學到很多東西。我們都需要不斷改進我們的民主實踐和制度。而且，我們都需要不斷加強包容性、透明度、人的尊嚴、反應迅速的冤情處理和權力下放。”

莫迪表示，“印度將樂於分享其在舉行自由和公平選舉以及通過創新數字解決方案提高所有治理領域透明度方面的專業知識。我們還必須共同制定社交媒體和加密貨幣等新興技術的全球規範，以便它們被用來增強民主，而不是破壞民主。”

莫迪稱，“通過共同努力，民主國家可以滿足我們公民的願望，弘揚人類的民主精神。印度隨時準備與其他民主國家一起進行這一崇高的努力。”