2021諾貝爾和平獎頒獎 向遭殺害和囚禁的記者致敬

2021年諾貝爾和平獎聯合得主，菲律賓記者瑪麗亞·蕾薩和俄羅斯記者德米特里· 穆拉托夫周五前往奧斯陸領獎，他們都向遭到殺害和囚禁的記者同仁致敬。瑪麗亞·蕾薩在接受諾貝爾和平獎時，也對美國科技巨頭進行了嚴厲的抨擊，她說這些巨頭出於貪婪而允許 "有毒污泥 "溢出社交網絡，是有罪的。

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瑪麗亞·蕾薩：科技巨頭“讓謊言的病毒感染了我們每個人”

法新社報道，在頒獎儀式上，瑪麗亞·蕾薩這位58歲的菲律賓記者在發言中首先向那些遭到殺害或囚禁的記者們致敬。她說：“我站在你面前，作為全世界每一位記者的代表，他們被迫為堅守陣地、忠於我們的價值觀和使命而付出巨大犧牲：為你帶來真相併讓權力承擔責任。我記得賈邁勒·卡舒吉 （Jamal Khashoggi）的殘暴肢解，馬耳他的達芙妮·卡魯阿娜·加里齊亞（Daphne Caruana Galizia）被暗殺，委內瑞拉的盧茲·梅利·雷耶斯（Luz Mely Reyes），白俄羅斯的羅曼·普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）（他的飛機實際上被劫持以便被捕），黎智英（Jimmy Lai） 在香港監獄中受苦受難，桑尼·瑞 (Sonny Swe) 在出獄7年多後創辦了另一個新聞組……現在被迫逃離緬甸…… ”

瑪麗亞·蕾薩也在演講中抨擊批評了美國互聯網公司，如Facebook、Twitter和YouTube，但沒有明確點名。她說：“他們的技術以其近乎神聖的力量，讓謊言的病毒感染了我們每個人，使我們彼此對立，帶出我們的恐懼、憤怒和仇恨，並為專制領導人和獨裁者的崛起鋪平道路。”

瑪麗亞·蕾薩指出：“我們今天最需要的是轉變這種仇恨和暴力，這種流淌在我們信息生態系統中的有毒淤泥，受到美國互聯網公司的青睞，這些公司在傳播這種仇恨和釋放我們身上最壞的東西時賺取更多的錢。”

瑪麗亞·蕾薩強調了在發生大流行病或選舉時可靠信息的重要性。明年在菲律賓以及法國、美國和匈牙利都要舉行重要的選舉。

瑪麗亞·蕾薩是新聞網站Rappler的聯合創始人。她在演講的最後說：“每一天，我都生活在真正的威脅之中，因為我是一名記者，所以要在監獄裡度過餘生。當我回家時，我不知道未來會怎樣，但值得冒險。”她說，“破壞已經發生。現在是建造的時候了——創造我們想要的世界。現在，請和我一起閉上眼睛。並想象世界應有的樣子。一個充滿和平、信任和同理心的世界，展現我們最好的一面。現在讓我們去實現它。讓我們守住陣線。一起。”

俄羅斯記者穆拉托夫：俄羅斯的新聞業正在經歷一個黑暗時期

與她分享殊榮的俄羅斯記者穆拉托夫在頒獎儀式上為那些殉職的記者默哀。他說，“希望記者們能夠老死。”言下之意，不希望他們在英年因工作遭到暗殺。穆拉托夫是俄羅斯《新報》總編輯，在一個主要由俄羅斯控制的媒體環境中，《新報》是少有的獨立報紙。《新報》以調查車臣的腐敗和侵犯人權行為而聞名，自20世紀90年代以來，已有6名工作人員被殺害，包括著名記者安娜·波利特科夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），她於2006年被謀殺。

穆拉托夫說： "俄羅斯的新聞業正在經歷一個黑暗時期"，法新社說他指的是被俄羅斯司法部列為 "外國代理人 "的100多名記者、媒體、人權活動家和非政府組織。

這個稱號是針對那些接受“外國資金”和開展“政治活動”的人，“外國代理人”的身份經常被賦予克里姆林宮的批評者，這一稱號讓他們的活動變得非常複雜。

儘管他將接受1000萬克朗（97.5萬歐元）的諾貝爾支票的一半，而且俄羅斯總統普京也警告說該獎項不是“盾牌”，但穆拉托夫說他有信心擺脫“外國代理人”這個稱呼。

穆拉托夫在接受法新社採訪時說：“我認為，在我們報紙存在的30年裡，我們為國家做了許多積極的事情，宣布我們為‘外國代理人’將對我們國家的力量造成傷害”，“將是一件愚蠢的事情”。

被囚禁的記者人數創下新高

據“無國界記者組織”（RSF）稱，截至12月1日，在過去20年中，全世界至少有1636名記者被殺害，其中包括今年年初以來的46人。此外，“據保護記者委員會”（CPJ）稱，有293名記者身陷囹圄，創下歷史新高。

挪威諾貝爾委員會主席貝里特·賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）說：“向公眾報告信息本身就可以防止戰爭。”新聞界的作用是揭開侵略和濫用權力的面紗，從而為和平作出貢獻。