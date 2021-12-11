七國集團外長利物浦會議 英外相：我們是一條統一戰線

七國集團（G7）外長會議周末在英國利物浦舉行。作為東道主的英國外交大臣伊麗莎白·特拉斯（Elizabeth Truss）歡迎各國外長赴會。據英國外交部介紹，特拉斯希望藉機敦促七國集團就共同原則的重要性達成一致，以改善對發展中世界的投資，促進安全並提高技術標準。

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據英國外交部介紹，本周末，特拉斯將把世界上最具影響力的民主國家聚集在一起，展示面對“全球侵略者”的團結。她將敦促七國集團外長組成統一戰線，反對惡性行為；包括俄羅斯對烏克蘭的姿態，並承諾提供安全和經濟支持，以捍衛世界各地的“自由邊疆”。

這一呼籲是在北約盟國承諾抵制俄羅斯對烏克蘭邊境的侵略之後發出的，北約警告說，俄羅斯的任何入侵都將是一個嚴重的戰略錯誤併產生嚴重後果。

七國外長周六的會議還將包括圍繞緬甸和埃塞俄比亞正在發生的危機以及伊朗核談判進行的討論，預計七國集團領導人將同意伊朗應停止其核升級，並抓住這個機會回到“伊朗核協議”中去。

英國外交部提及，今年6月在卡比斯灣舉行的七國集團領導人峰會上，領導人們一致認為，為了幫助發展中國家縮小基礎設施差距，投資必須以價值觀為導向，以合作為基礎，以市場為主導，重點是保持強有力的標準，加強多邊融資，促進戰略夥伴關係。本周末的會議是在這一承諾基礎上的一個機會。特拉斯將推動七國集團建立一套基於自由和民主的共同標準。

特拉斯將談論民主國家為世界各地的基礎設施和技術項目提供更多清潔和可靠資金的重要性，為非市場經濟國家不可持續的債務提供一個替代方案。她表示，“本周末，世界上最有影響力的民主國家將對那些試圖破壞自由的侵略者採取立場，並發出一個明確的信息，即我們是一條統一戰線。”

特拉斯說，“我希望七國集團國家在貿易、投資、技術和安全等領域加深聯繫，以便我們能夠在全世界捍衛和推進自由和民主。在接下來的幾天里，我將會推動這一點。”她在周六還與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）等人舉行了一對一的會談。

特拉斯通過推特表示，“很高興在利物浦接待我們的七國集團朋友和盟友，討論我們如何在全球範圍內捍衛和推進自由和民主，並挑戰惡意行為者。”

視英國前首相撒切爾為偶像的特拉斯8日在倫敦英國皇家國際事務研究所（Chatham House）發表了她作為外交大臣的第一次重要演講。她在題為“構建自由之網”的演講中說，“我們需要與整個自由世界的朋友一起站在前線，因為經濟影響力之爭已經全面展開。”

特拉斯說，“敵對勢力正在利用虛假信息來破壞真相。極端分子正在通過社交媒體延續邪惡的意識形態。專制政權正在利用這種好戰、不信任和錯誤信息的漩渦來取得優勢。現在是自由世界進行反擊的時候了，並利用經濟和技術的力量來促進自由而不是恐懼。”

演講最後，特拉斯說，“因此，當我本周末在利物浦會見七國集團時，我的信息將是明確的：現在是時候站在前線，與我們一起推進自由的邊疆。現在是時候甩掉包袱，拋棄反省，向前邁進，為我們是誰和我們所代表的東西感到自豪，準備重新塑造世界。”

特拉斯說，“讓我們停止對過去的爭吵。讓我們開始為未來而戰。通過倡導我們的想法，建立我們的影響力，用我們的事業激勵他人，我們可以作為一個全球自由網絡向前邁進。”

特拉斯說，“這就是我們在這個快速變化的世界中迎接挑戰的方式。這就是我們再次贏得思想和影響力之戰的方式。這就是我們如何確保自由社會和民主國家不僅能夠生存，而且能夠蓬勃發展。”