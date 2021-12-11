美國“史上最嚴重龍捲風組合”席捲五州，僅肯塔基州或有超過100人死亡

房屋被夷為平地，瓦礫堆成一團，至少79人死亡…12月11日周六，暴烈的龍捲風肆虐美國中部和南部的多個州。美國總統拜登感嘆，這是美國歷史上“最嚴重的系列龍捲風之一”，稱其破壞程度造成了“難以想象的悲劇”。

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美國當地媒體拍攝了龍捲風的經過：黑色的柱子掃過地面，被間歇性的閃電照亮。其中大約30場風暴在周五晚上和周六早上發起了“襲擊”。據美國國家氣象局 (NWS) 稱，其中一場龍捲風共移動了超過400公里，而平常這種距離不會超過6公里。

法新社當天引述當地官員和媒體稱，田納西州有4人死亡，阿肯色州有2人死亡，伊利諾伊州的亞馬遜倉庫倒塌也造成2人死亡，密蘇里州至少有1人死亡，肯塔基州一個州就有至少70人死亡。肯塔基州州長安迪-貝希爾說，“到今天夜間或者明天，死亡人數將上升到100多人”，甚至表示“預計數字正在猛烈上升”：“今天早些時候，很確定我們會失去50多名肯塔基人，我現在確定這個數字超過70，實際上在今天結束之前這個數字可能會超過100”。他呼籲居民獻血，救治傷員。他補充道：“這種破壞是我一生中所見過的任何事物都無法比擬的，我正在努力尋找形容它的詞彙”；“這是肯塔基州歷史上最嚴重、最具破壞性和最致命的龍捲風”。

梅菲爾德是一個擁有10000人口的小鎮，處於災難的中心。市長凱西-奧南通過CNN表示，這座城市的中心現在看起來“就像一堆火柴”；“市中心的教堂被毀，市中心的法院也被摧毀了”。梅菲爾德的居民亞歷克斯古德曼在黑暗和痛苦中掙紮了一夜後告訴法新社：“就好像一顆炸彈在我們附近爆炸了一樣”：整個城市的建築物被毀壞，金屬扭曲，車輛傾覆，街道上散落着樹木和磚塊。州長安迪-貝希爾甚至談到，如果現在找到任何倖存者，那就是“奇蹟”。

69歲的大衛-諾斯沃西在他家被毀的門廊前告訴法新社：“我們在上午9點30分收到警報，被告知龍捲風要來了，它就這樣突然來了”， “我們在該地區從未見過類似的東西…它擊中的地方，一切都被摧毀”。