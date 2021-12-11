英國呼籲西方建立統一陣線團結對抗俄羅斯、中國的威脅

12月11日周六，七國集團外長在英國召開會議，呼籲建立統一戰線，反對威權主義，議事日程上的重中之重包括應對俄羅斯對烏克蘭的武力威脅，應對中國的日漸強硬，限制伊朗的核野心以及解緬甸危機等。

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參會國各自的外交官在英國西北部利物浦相聚，本次七國集團會議是英國作為輪值主席國主持的最後一期，之後接力棒將交到德國手裡。

英國外交大臣麗茲·特拉斯在正式會談時沒有提到所針對的具體國家，但她表示：“我們需要堅定地團結起來，對抗那些試圖限制自由和民主界限的侵略者”，“要做到這一點，我們需要有一個完整統一的聲音，我們需要在世界範圍內強化我們的經濟和安全立場”。法新社從利物浦報道時，分析認為這是英國向西方世界發出的呼籲：建立統一陣線團結對抗俄羅斯、中國的威脅。

美國國務卿布林肯下周將飛往東南亞進行訪問，旨在強調在美國推動的印太地區“和平、安全與繁榮”以對抗日益強硬的中國計畫當中，東南亞區域國家參與的重要性。東盟成員國的部長們將於周日首次參加七國峰會的一場針對新冠疫苗、金融和性別平等等問題的會議。韓國、澳大利亞、南非和印度也將作為英國選擇的七國“嘉賓”參與。

英國外交大臣特拉斯在會前表示，她希望七國會議參與國之間在貿易、投資、技術和安全方面建立更深層次的聯繫，“以便能夠捍衛和促進全世界的自由和民主”。

特拉斯於今年9月接替多米尼克-拉布任英國外交大臣，她周三在一次重要講話中闡述了其外交政策願景：她警告莫斯科入侵烏克蘭將是“戰略錯誤”，這與美國總統喬-拜登前一天的虛擬峰會上向俄羅斯總統普京發出的信號相呼應，當時拜登警告說，如果烏克蘭遭到襲擊，俄羅斯將面臨前所未有的制裁。

英國擔任G7主席國期間，重點回應了北京日益強硬化的國際姿態，和涉嫌廣泛侵犯其國內人權的行為，包括針對其境內穆斯林少數民族維吾爾族的爭議措施。本周，倫敦的一家人權律師和專家小組得出結論，認為北京對維吾爾族人實施了人口限制，包括節育和強制絕育，從而犯下了種族滅絕罪。中國則否定了仲裁庭的裁決。今年6月的七國領導人峰會上，拜登敦促對中國和俄羅斯採取更強有力的集體立場。本周華盛頓、倫敦和堪培拉宣布外交抵制 2022 年北京冬季奧運會。

英國外交大臣特拉斯表示，西方需要努力結束越來越多的低收入和中等收入國家在從能源到技術的各個領域對其對手的“戰略依賴”。在峰會上，特拉斯將推動與會者為這些國家的基礎設施和技術項目提供更多資金，G7國家及其盟友必須提供“替代中國等非市場經濟體不可持續債務的方法”。本次會議期間，特拉斯也將推出一項由英國主導的倡議：非洲彈性投資加速器，以促進對非洲“最脆弱市場”的合作投資，並幫助開發“一系列可投資的機會”。