英情報機構負責人表達對數字人民幣顧慮

英國政府通信總部(GCHQ)主任傑里米·弗萊明(Jeremy Fleming)近日在接受《金融時報》採訪時警告稱，中國在北京冬奧會前大力推廣的數字人民幣有可能成為監視用戶和對全球貨幣交易實施控制的工具。

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據英國《金融時報》12月11日報導，弗萊明表示，雖然數字貨幣為支付系統的民主化提供了“巨大的機會”，但這種新技術的發展也帶來了威脅。他說，“如果錯誤地實施，它給了一個敵對國家監視交易的能力。”弗萊明補充說，“它讓他們有能力......能夠對在這些數字貨幣上進行的活動進行控制。”

弗萊明本周在位於倫敦的英國國家網絡安全中心接受了該報的採訪，他也是為英國政府即將發布的新的網絡戰略文件預熱。報導稱，該文件預計將在本月晚些時候發布，在戰爭越來越多地進入網絡空間的時候，這一戰略將作為英國對抗數字威脅的藍圖。弗萊明說，英國政府通信總部是這一領域的“偷獵者和守獵者”，負責保護該國免受攻擊，並對對手採取進攻行動。

英國政府通信總部在國內外都設有監聽站，與更廣為人知的姐妹機構軍情五處和軍情六處一起從事英國政府的內外情報工作。由於弗萊明所提及的技術在現代社會中的重要性日益“突出”，對該部門的數字專業知識需求很大。

報導指，事實上，自從英國政府通信總部在二戰中發揮歷史性作用以來，威脅已經發生了重大變化，當時隸屬於該部門的破譯員在布萊切利園通風的小屋裡解密了納粹德國的密碼。

弗萊明稱，中國現在是英國面臨的“最大的戰略問題”，並且正在擴大其間諜活動，尋求對數字基礎設施的控制。他稱，“中國已經搶佔了先機......。公開和秘密地進行了大量投資，這是因為它開始對技術和數字背景下的道路規則的運作方式施加真正的影響。”

弗萊明表示，“我們必須弄清楚我們對所有這些的反應是什麼。”不過，他在採訪中同樣強調了英國對與北京的貿易保持開放，並在氣候變化等領域尋求進行合作的重要性。

弗萊明指出，他擔心如果其他國家收集大量關於英國公民的數據，例如他們如何工作、購物、社交和旅行；這將被證明是“深度侵入”，並可能導致“主權的侵蝕”。報導提及，英國軍情六處負責人理查德·摩爾(Richard Moore)11月30日罕見發表公開演講並警告稱，中俄等“西方的對手”正加大投入、競相探索人工智能等新興尖端技術。

摩爾在演講中稱，中國正在出口技術，使其能夠在世界各地實施“威權控制網”。他還指控北京將其他國家捲入“數據陷阱”。弗萊明表示，“在即將舉行的奧運會的背景下......。中國正在利用一切機會宣傳他們的數字貨幣，他們希望外國遊客能像國內遊客一樣使用它。”

弗萊明希望北京能與國際夥伴協調，商定一個網絡貨幣的監管體系。他說，一些國家和組織已經表現出“真正渴望”就這一問題進行更好的對話。但弗萊明指出，“還沒有看到來自中國的這種推動力”。

報導稱，這種輕描淡寫是這位54歲的英國政府通信總部主任的典型特徵，弗萊明被認為是英國三位情報機構負責人中“最謹慎和最怕媒體的”。他28年的情報生涯幾乎是偶然開始的，當時他在倫敦金融城裡做了短暫的會計後，申請了英國國防部的一份工作。

去年，英國政府宣布建立一支國家網絡部隊，由英國政府通信總部和國防部共同領導，通過阻斷恐怖分子的電話信號、破壞服務器和入侵敵人的武器系統來打擊網上的對手。據弗萊明稱，該部隊設在蘭開夏郡的一個村莊，將是“我們網絡力量的一個真正重要的部分......它是國家競爭的方式。”

儘管英國已經公開指責俄羅斯和中國等國家的黑客行動，弗萊明拒絕評論英國如何在網絡領域作戰。他稱，“我們必須在行動和對話之間留出一點空間。這些能力受到了深刻的審查，它們受到了適當的監督。”

報導稱，唯一已知的英國進攻性網絡行動的例子是針對恐怖組織“伊斯蘭國”進行的。該行動包括通過破壞物理IT基礎設施來壓制該組織的宣傳，並通過使無人機失效來限制其在戰場上的力量。不斷上升的威脅使他的機構有了更廣泛的職權範圍。

弗萊明說，英國政府通信總部的角色變化非常快。”他承認演變的速度是“我們歷史上最快的...”。弗萊明解釋說，“最終，你在英國政府通信總部有數以千計的技術專家，他們的專業知識可以被用於解決更廣泛的問題（而不是間諜活動）。”

據該報先前報導，英國政府通信總部已經率先與亞馬遜的雲計算部門AWS簽訂了一份新合同，為英國的情報機構託管機密數據。雖然弗萊明不願對該交易發表評論，但他似乎對未來與科技公司的合作和夥伴關係持開放態度。

弗萊明說，“對於英國情報部門來說，將自己與世界上一些最好的、最具創新性的技術隔絕開來，這不是一個可持續的模式，因為這些技術中包含着安全問題。”他稱，“技術世界是一個全球性的世界，我們必須在這個空間里發揮作用。”