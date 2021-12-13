聯合國氣候提案遭一票否決，五常一票否決權再受譴責

攝於2018年9月27日的紐約。聯合國安理會常任理事國的會議，左起：安東尼奧·古特雷斯、蓬佩奧、喬納森·科恩，傑里米·亨特；左排最後一位是凱倫·皮爾斯；右起：王毅、勒德里昂、弗朗索瓦·德拉特雷、拉夫羅夫、內本齊亞。

俄羅斯12月13日周一在聯合國安理會動用否決權否決了尼日爾和愛爾蘭提出的一項決議草案：該決議草案欲建立全球變暖與全球安全之間普遍適用的關聯。

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這一有關全球變暖與全球安全之間的普遍適用關聯草案是聯合國大會193個成員國中的113國共同發起的，得到了安理會15個成員國中12國的支持，這些國家呼籲聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯“將與氣候相關的安全風險作為總體預防聯合國衝突的核心要素”。該草案還要求聯合國秘書長提交一份報告，希望這份報告能解釋安理會所發出的文件對氣候變化造成負面影響的程度，並對預防或處理這些風險做出回應。

安東尼奧·古特雷斯本人曾判斷，“儘管氣候變化不是萬惡之源，但它會產生疊加效應，是不穩定、衝突和恐怖主義的加劇因素”。法國也認為，全球變暖與安全之間存在“明確聯繫”，而對水資源、糧食的爭搶或氣候不安全，則會造成“武裝團體的蓬勃發展”。

對此，印度認為全球變暖主要與經濟發展問題有關，因此投下反對票，但印度沒有一票否決權。中國棄權，俄羅斯則動用了自己的一票否決權。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德表示，俄羅斯的否決“沒有道理”，因為“氣候危機是一場安全危機”。

愛爾蘭和尼日爾方面在安理會投票結果出爐後深表失望，強烈譴責安全理事會存在這種一票否決權。自二戰以來，一票否決權一直是安理會僅有的五個常任理事國，即美國、俄羅斯、中國、法國和英國的特權。愛爾蘭和尼日爾大使認為，這項權力“是不合時宜的”，“如果安理會不去適應氣候變化等新挑戰，“將永遠無法履行其對國際和平與安全的使命”。

日前，尼日爾總統巴祖姆親自前來聯合國，請求投票通過這一提案，但結果並沒有如他所願：俄羅斯駐聯合國大使瓦西里·內本齊亞拒絕安理會在這個問題上進行任何不按照程序的跨部門行動，並在周一重申，該決議是“不可接受的”。內本齊亞表示，“對俄羅斯來說，恐怖主義與氣候變化之間的直接聯繫遠非顯而易見”，而且“這一提案將和諸多已經存在的氣候論壇形成混亂的重疊”。俄方強調，俄羅斯對事態進展的方向與走勢沒有異議，但“必須單獨審查每個國家和每個地區的情況”，“如果開啟普遍適用措施的自動化，將會是對聯合國安理會解決衝突的一種刻意迴避”。