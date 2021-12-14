奧密克戎正以前所未有的速度傳播，世衛呼籲富國勿囤疫苗損害窮國

面對以前所未有的速度傳播的新冠病毒變種奧密克戎，世衛組織呼籲各國使用所有可用的抗新冠病毒方式，以防止衛生系統迅速被壓至不堪重負。

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世衛組織總幹事譚德塞在新聞發布會上表示，“現在有77個國家報告了奧密克戎的病例，但現實情況是奧密克戎很可能已經在大多數國家出現了，只不過尚未被發現。奧密克戎的傳播速度，是以往任何變種都無法比擬的”。他強調，“世衛組織擔心，民眾會誤認為奧密克戎是溫和的。但即使奧密克戎引起的癥狀不那麼嚴重，它所導致的感染病例數量也可能再次使毫無準備的各國衛生系統不堪重負”。

世衛組織的預測模型顯示，12月中旬，奧密克戎變種可能會成為一些歐洲國家的新冠主要變種，屆時由德爾塔變種引起的第5波疫情應該還未消散。根據周二公布的在南非進行的一項研究報告，來自輝瑞公司的兩劑新冠疫苗通常對奧密克戎變種的效果較差，但仍可以保護70%的感染者免受嚴重癥狀的侵害。

世衛組織周二警告國際社會，僅靠疫苗不會讓任何國家擺脫這場危機，並呼籲使用所有現有的抗新冠病毒手段，例如口罩、室內定期通風，保持人與人的距離，來抗擊疫情。譚德塞還指出，“儘管我們尚缺乏關於疫苗加強針有效性的證據，但奧密克戎變種的出現，已經促使一些國家向其整個成年人群體施打疫苗加強針了”，“這可能導致富裕國家囤積疫苗，對貧窮國家的疫苗接種工作造成破壞”。譚德塞解釋道，“世衛組織不反對加強針，反對的是疫苗不公平”，“這是一個優先順序的問題。(...) 給重病或死亡風險低的群體提供加強劑量，只會危及那些仍在等待第一劑疫苗的高危人群的生命”。他指出，現在仍有41個國家的免疫人口尚不足10%，98個國家尚未達到40%。世衛組織希望到年底，每個國家都能有40%的人口接種疫苗，到2022年年中，達到70%。譚德塞表示，“如果我們結束不平等，我們就會結束新冠大流行”。