美國安顧問：普京尚未決定入侵烏克蘭，已準備好與俄羅斯對話

美國國家安全顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）12月17日在智庫外交關係委員會活動中介紹了拜登政府上台一年來的外交政策情況。他在分享了過去一年中面臨的挑戰後說，“我相信美國的戰略地位比我們上任那天要好。”沙利文在活動中提及了中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮所帶來的挑戰。他還就美國從阿富汗撤軍，與國際盟友和夥伴的合作，以及氣候變化等問題發表了看法。

廣告 繼續瀏覽後續

就俄烏邊境的緊張局勢，沙利文表示，俄羅斯總統普京尚未作出入侵烏克蘭的決定。他並說，美國準備與俄方商討俄羅斯提出的安全要求，同時也將提出己方關注的議題。俄羅斯外交部在周五稍早時公布了與美國和北約的安全協議草案。

俄方在草案中要求美方承諾，北約不會進一步東擴、不吸收原蘇聯加盟共和國加入北約。俄方還要求北約將其駐軍退回1997年東擴前的防線以內。1997年以後加入北約的主要是中東歐和波羅的海國家。俄方15日已將這份草案交給美國和北約。俄外交部副部長謝爾蓋·里亞布科夫17日說，俄方準備立即與美方啟動談判，可以“明天”就開始，而且提議在瑞士日內瓦談。

對此，沙利文當天表態稱，“俄羅斯現在已經把它對美國和北約活動的關切擺上了桌面。我們將把對我們認為損害我們利益和價值的俄羅斯活動的關切擺上桌面。”關於普京正計畫入侵烏克蘭東部的猜測，沙利文說，“美國政府目前的評估是，他還沒有做出決定，所以在這方面從上周到本周沒有變化。”

活動主持人、外交關係委員會主席理查德·哈斯(Richard Haass)還問道，“你在發表開場白中暗指關於俄羅斯和中國的重大問題。因此，讓我們從有關俄羅斯和中國的重大問題開始。從俄羅斯和烏克蘭開始，眼前的危機。”他說，“（拜登）總統已經取消了美國在烏克蘭作出直接軍事反應的想法。重點是制裁（俄羅斯）和支持烏克蘭......”

哈斯問道，“對於外交方面，你能說些什麼？從本質上講，正如我們今天在報紙上看到的那樣，俄羅斯人說，他們不僅希望烏克蘭不加入北約，而且希望北約退出東歐大部分地區。我們對我們準備與俄羅斯人就歐洲安全進行的對話有什麼感覺？”

沙利文回答說，“作為美國，我們一直很清楚，就在昨天，北約聯盟的30個國家在北大西洋理事會發表的一份聲明中明確表示，我們準備與俄羅斯對話。在過去20年裡，我們與俄羅斯就歐洲安全問題進行了對話。在那之前，我們與蘇聯進行了幾十年的對話。”他說，“這有時產生進展，有時產生僵局。但我們從根本上準備進行對話。”

沙利文說，“俄羅斯現在已經把其對美國和北約活動的關切擺上了桌面。我們將把我們對我們認為損害我們利益和價值觀的俄羅斯活動的關切擺上桌面。這是互惠的基礎，我們將在此基礎上主張或追求任何形式的對話。”

沙利文說，“我們可以在一些領域取得進展。在其他領域，我們將不得不持不同意見。這也是對話的本質。但從根本上說，我們的戰略將是密切協調，有盟友的團結，然後準備與俄羅斯坐下來，對我們可以在‘不私下密談’的原則下以適當的形式進行討論的想法作出積極回應，並看看它能把我們帶向何處。”

哈斯說，“中國。特別是，最近幾天和幾周，澳大利亞和日本的領導人都對台灣發表了有趣的公開評論，以及他們如何認真對待台灣的安全困境，他們如何準備為（台灣）出力。我們在這裡，在阿富汗之後，在奧巴馬政府在敘利亞所做和未做的事情之後，在香港、克里米亞、前政府（特朗普政府）對庫爾德人所做的事情之後，現在是烏克蘭，我們已經排除了直接防禦。”

哈斯問道，“為什麼不明確說明，如果中國對台灣採取侵略性行動，我們願意向台灣提供援助？特別是考慮到我們在烏克蘭的所作所為，我們如何解釋如果我們不準備幫助烏克蘭，為什麼我們會準備幫助台灣？”

沙利文說，“我認為美國在台灣問題上的立場實際上是明確的，因為這是我們幾十年來為維護台灣海峽兩岸的和平與穩定所堅持的立場。它植根於‘一個中國’政策、《台灣關係法》和三個公報中。”

沙利文說，“《台灣關係法》是一份獨特的文書；我們與其他國家沒有這樣的文書，我們與烏克蘭也沒有這樣的文書；它確實談到了美國以各種方式支持台灣的承諾。但是，美國對台灣和對兩岸關係政策的整個目的，從根本上說是為了確保我們永遠不會面臨需要直接回答你提出的問題的情況。”

沙利文說，“也就是說，我們在拜登政府中處理事情，只要我們看到中國偏離了有助於維持和平與穩定的各種政策，他們正在採取破壞台灣海峽兩岸和平與穩定的行動，我們就會大聲說出。我們已經這樣做了。”

沙利文說，“因為我們相信有一個維持現狀的公式，不對現狀進行單方面的改變，這就是拜登政府所追求的。我們認為這被我們的合作夥伴所理解，也被北京所理解。”