伊合組織就援助阿富汗達成一致，美國特使參會與塔利班“接觸”

12月19日星期天，伊斯蘭合作組織在巴基斯坦伊斯蘭堡就設立基金，通過伊斯蘭開發銀行為阿富汗提供人道主義援助這一基本點達成一致。

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中國，俄羅斯等也派遣特使參加。通過伊斯蘭開發銀行管理的該基金將為各國捐款提供途徑，無需直接與阿富汗塔利班統治者們打交道。伊斯蘭合作組織的主席侯賽因·易卜拉欣·塔哈感謝活動的組織方，稱這將為阿富汗人帶來“新的希望”。

在這為期一天的峰會結束後，新聞發布會上，巴基斯坦外長庫雷希特別提到了一個“來自美國好消息”：美國的阿富汗問題特別代表湯姆-韋斯特出席了峰會。庫雷希表示，韋斯特會見了阿富汗塔利班政權的臨時外長阿米爾-汗-穆塔奇率領的塔利班代表團。庫雷希還說，美國特別代表韋斯特稱得到授權，與塔利班“接觸”，並強調美國對阿富汗的人道主義援助不附帶任何先決條件，可達12億美元的資金可通過世界銀行發放給阿富汗。美國暫未對庫雷希有關美國特別特使做出的聲明作出回應。伊斯蘭合作組織在會後發布的一項決議中呼籲國際社會向伊斯蘭開發銀行管理的“人道主義基金”捐款，該基金將“在2022年第一季度”投入運營，但目前還沒有公布金額。

本周日的峰會上，除了20位外交部長和10位副外長，參會的還有聯合國人道主義事務副秘書長和伊斯蘭開發銀行行長，後者提出了幾項具體的金融領域建議。巴基斯坦外長庫雷希表示，伊斯蘭合作組織同意任命一名阿富汗問題特別代表。參會者們還強調了阿富汗重開銀行設施的必要性，這些設施自8月15日塔利班接管以來基本已關閉。目前塔利班將阿富汗銀行的提款限製為每月200美元。