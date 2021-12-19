歐盟和非盟領導人會面為峰會做準備：着眼歐非關係戰略與政策方向

比利時外交事務負責人蘇菲·威爾姆斯12月19日宣布，歐洲理事會主席查爾·米歇爾當天在布魯塞爾會見了幾位非洲國家的領導人，各方此番會面，是為了給定於2022年2月17日至18日舉行的歐盟-非盟峰會做準備。

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威爾姆斯表示，她本人會見了剛果民主共和國總統、非洲聯盟現任主席菲利克斯·齊塞克迪和非洲聯盟委員會主席穆薩·法基·馬哈馬特。法新社布魯塞爾站援引消息人士的話，稱2022年至2023年非盟主席國塞內加爾的總統麥基·薩爾和盧旺達總統保羅·卡加梅也參加了本次工作會議。

法國方面，歐洲事務國務秘書克萊門特·博納出席。她在推特上寫道：“歐盟和非洲的關係是關鍵的優先項，比利時和歐盟決心，將（歐盟和非洲）的夥伴關係提升到一個新的水平”。

一名未具名的歐盟官員表示，本次歐盟與非盟的討論的重點，是峰會的籌備工作、預期成果以及領導人在非盟-歐盟峰會上討論的主題和想法。在衛生條件允許的前提下，該峰會將有來自歐盟27國和非盟55國的領導人參加。

這名歐盟官員指出，這場峰會將有助於“確定未來幾年的關鍵優先事項，並可以為非歐兩大洲之間的關係，提供戰略和政策方向”，“峰會上還會宣布投資”。他沒有提供更多的細節，但解釋道，“歐盟熱衷於支持非洲應對挑戰尋找解決方案，這包括社會和人類發展、健康、教育、綠色轉型和獲得可持續能源、數字化和創造就業機會”。歐盟發展援助將被用作吸引私營部門投資的槓桿，“以產生必要的資金，來支持基礎設施和綠色技術方面的舉措，這對生態轉型和非洲經濟轉型至關重要”。