中國否決先前版本，安理會今通過援助阿富汗新決議，豁免與塔利班相關制裁仍有分歧

聯合國安理會周三一致通過了一項美國提出的決議，希望在盡量減少塔利班獲利的情況下，為處於經濟崩潰邊緣的阿富汗提供為期一年的人道主義援助，同時降低逃離貧困的難民湧入阿富汗鄰國的風險。

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該決議指出，允許“支付資金、金融資產”以及“提供必要的商品和服務”以滿足“阿富汗人的基本需求”；這將“不構成對制裁與塔利班有關聯的人和實體”的違背。本次的決議還規定，在人道主義援助發放後的兩個月內，對援助的終端接收對象進行核查，另外每6個月起草一份關於援助運作情況的聯合國報告。

聯合國主管人道主義事務的副秘書長馬丁·格里菲斯對該決議的通過表示歡迎，他指出，該決議將使大約160個現場人道主義組織能夠減輕“阿富汗令人震驚的需求，和苦難的程度”。

法新社評論認為，這一決議得到通過，是聯合國在阿富汗問題上邁出的第一步。阿富汗自今年8月以來由塔利班掌權，其政權尚未得到國際社會的承認。對於這一人道主義援助阿富汗的安理會決議，塔利班發言人在喀布爾回應稱，“向前邁出了良好的一步”。

美國駐聯合國副大使傑弗里·德勞倫蒂斯表示，“這一人道主義特殊決議，旨在促進對阿富汗人民的援助，但對於違反國際義務的組織而言，安理會的本次決議，並不是一張空白支票”。

在本次決議通過之前，中國在剛剛過去的星期一否決了早先的一個版本，即“根據個案情況對制裁進行豁免”；與上一次不同的是，本次決議覆蓋了更廣義範圍的人道主義援助。中國駐聯合國大使張軍表示，“阿富汗當前局勢危急”，“人道主義危機必須儘快得到解決”，“人道主義援助不能有條件，也不能被政治化”，應拒絕任何“任意的條件”。

法新社指出，為了確保援助內容讓阿富汗人民獲益，同時不讓塔利班從中受益，該決議要求在12個月後，對基本人道主義救濟的豁免進行再次審查。然而中方表示，中國不認為本次的授權會在一年之後到期。

持不同意見的愛爾蘭大使傑拉爾丁·伯恩·納森回顧稱，塔利班仍然沒有遵循國際要求，尊重人權，因此“本次的豁免，旨在立即為迫切需要它的阿富汗人民提供支持，僅此而已”。

法新社引述未具名的外交官的消息，稱在本次談判期間，法國和印度代表堅持認為，該決議的期限應該定為僅6個月，但最後的結果並沒有如法印兩國所願。

一位不願透露姓名的外交官告訴法新社，“如果有證據表明，給予阿富汗民眾的制裁豁免被濫用，或者錢流到了受制裁的人手中，制裁豁免就有可能被撤回”；該決議“強烈鼓勵”人道主義援助的提供者“盡量避免讓受國際制裁的個人或實體獲取任何直接或間接的利益”。

美國財政部也在12月22日星期三宣布，美國授予對塔利班實施經濟制裁的新豁免政策，這將有助於執行聯合國安理會的相關決議。美國財政部聲明顯示，這些豁免應允許援助流入阿富汗，允許向塔利班控制的政府支付關稅、稅款等。