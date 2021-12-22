俄羅斯-美國-北約明年初將舉行安全條約談判

俄羅斯外交部長謝爾蓋拉夫羅夫12月22日星期三表示，俄羅斯將在明年初與美國就俄希望從西方獲得的安全保證進行談判。

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫22日宣布：“俄方和美方均同意，在明年年初派談判代表，進行第一輪談判”。拉夫羅夫稱，一份關於俄美兩國關係的文件已發送給美國官員，普京和拜登的顧問均已同意繼續保持對話和合作。拉夫羅夫補充說，在第一次俄美會談之後，莫斯科方面希望，最早能在1月份，就俄羅斯與北約國家之間的協議草案進行討論。

基輔和西方多國指責莫斯科有意對烏克蘭發動新的軍事行動，俄羅斯則否認有任何襲擊計畫，並聲稱，僅出於防禦目的，才在烏克蘭邊境部署了數萬兵力。

俄羅斯總統普京在21日聲稱，美國對烏克蘭的軍事援助是不可接受的，並警告說，如果西方不放棄其“侵略性的路線”，俄方將被迫做出堅決的回應。

俄羅斯上周向美國和北約提出了一系列希望在安全方面進行談判的建議，包括要求北約承諾，放棄在烏克蘭和更廣泛的東歐，中亞等國執行軍事活動。

美國陸軍參謀長馬克·米利將軍在同一天與俄方交流了意見，美軍方稱，米利將軍對俄方提及了“區域安全領域的憂慮”。美國軍方稱，本次電話會議是雙方高層之間交流的延續，旨在“降低風險，緩解緊張”。

北約方面前一日宣布，希望明年初與莫斯科進行“嚴肅的”對話，以應對與烏克蘭危機有關的外交緊張局勢。