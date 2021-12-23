俄羅斯能否保證不入侵烏克蘭？普京在新聞會上發怒

普京在今天舉行的年末新聞發布會上，有記者詢問俄方是否能保證不入侵烏克蘭。普京反稱，是（北約和美國）要立即給俄方安全保障。他敦促西方“立即滿足俄羅斯對阻止北約向烏克蘭擴張的安全保證”要求，稱美國“正站在俄羅斯的大門門檻上”。他憤怒道：“是俄羅斯在美國邊境附近部署導彈嗎？”“不，是美國帶着導彈來到俄羅斯門口，它已經在大門外了。現在俄羅斯提出，禁止在自家門口外放置打擊性武器系統，這難道很過分嗎”？

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被問及普京是否可以保證俄羅斯不會入侵烏克蘭，普京厲聲回答說：“是（美國和北約）必須給俄羅斯保證，現在、立刻、馬上給，決不能閑聊着拖個幾十年”。他反問道，“如果俄羅斯把導彈放在美國與加拿大或墨西哥的邊界上，美國人會如何反應”？

普京還在新聞發布會上指責西方“公然欺騙”莫斯科。他提到了90年代，對方口頭承諾不向東擴大北約，但之後卻納入了前蘇聯在東歐的前成員國。普京譴責稱，“（北約）說他們不會擴張，但他們確實擴張了”，“他們說，所有人都會得到平等的保障，但沒有平等的安全保障。在我看來，有時我們生活在不同的世界”。

美聯社回顧稱，波蘭、匈牙利和捷克共和國於1999年加入北約，保加利亞、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞以及前蘇聯加盟共和國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛於2004年加入。在隨後的幾年裡，阿爾巴尼亞、克羅地亞、黑山和北馬其頓也加入了，使北約的成員國擴大到30個。

普京表示，“威脅任何人的不是俄羅斯”，“是俄羅斯去了美國或英國邊境嗎？不，是他們來找我們了”。他還指責西方試圖讓烏克蘭“反俄，不斷增強現代武器，並給民眾洗腦”，稱“俄羅斯不能繼續生活在可能部署在烏克蘭的西方武器所構成的迫在眉睫的安全威脅中”。

白宮新聞秘書普薩基表示，“在俄羅斯和烏克蘭邊境的唯一侵略動向，是俄羅斯人的軍事集結，和俄羅斯領導人的好戰言論”。英國外交大臣利茲·特拉斯也堅稱，“北約是一個防禦性聯盟，烏克蘭在面對俄羅斯的挑釁和侵略時，繼續表現出值得稱道的剋制”，“俄羅斯任何的入侵都將是一個巨大的戰略錯誤，並且會受到強大的打擊，包括來自多國的聯合制裁”。