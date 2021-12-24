俄美危機：戈爾巴喬夫批評美國的“傲慢”

1991年12月25日的蘇聯總統米哈伊爾·戈爾巴喬夫辭職，成為共產主義帝國蘇聯解體和冷戰結束的象徵。30年後，俄羅斯和美國等西方國家再次陷入危機，周五，戈爾巴喬夫在其辭職30周年前夕表示，目前的俄羅斯-西方危機源於蘇聯解體後美國的 "傲慢"。

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法新社報道，今年 90歲的戈爾巴喬夫在接受俄新社採訪時說："這（蘇聯解體）讓美國人傲慢、自我滿足，他們宣稱自己是冷戰的勝利者，而是我們一起將世界從對抗中拯救出來。“戈爾巴喬夫批評華盛頓的 "勝利主義"，他說，"在這種情況下，我們怎麼能希望與美國、與西方建立公平的關係？" 戈爾巴喬夫認為，西方陣營想 "建立一個新的帝國，這就是北約擴大的想法誕生的原因"。

法新社指出，俄羅斯總統稱蘇聯的垮台是 "20世紀最大的地緣政治災難"。克里姆林宮也認為北約是對其戰略安全的主要威脅。因此對他而言，20世紀90年代大西洋聯盟擴大到包括前東歐集團國家，是俄羅斯與西方產生危機的根源。 華盛頓和歐盟方面指責莫斯科在烏克蘭邊境集結軍隊，並威脅說如果發生侵略，將對其實施前所未有的經濟制裁。雙方對峙之中，達成於明年一月進行談判的協議。

本周，普京本周認為美國對俄羅斯要求的初步反應是"積極"的，但同時也表示他正在準備 "軍事和技術 "措施以應對西方的威脅。西方國家目前擔心莫斯科會對希望加入北約的烏克蘭發動入侵行動。

為了走出危機，俄羅斯總統本月呼籲美國及其盟國簽署條約，包括禁止今後擴大聯盟和在俄羅斯認為的影響區進行軍事合作。 雖然華盛頓認為這些要求有許多是不可接受的，但還是同意在1月份進行會談讓局勢得到緩和。一位白宮高級官員周四表示，美國準備“從 1 月初”與俄羅斯“進行外交對話”，但並非沒有條件。

戈爾巴喬夫對定於明年1月舉行的會談表示歡迎，並表示希望有一個結果，這將會使所有歐洲國家感到安全。

1991年12月25日，戈爾巴喬夫辭去蘇聯總統職務，標誌着共產主義帝國的正式結束。幾天前，白俄羅斯和俄羅斯的領導人單方面宣布了蘇聯的結束。