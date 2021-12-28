美俄將於1月會談 協議將涉及烏克蘭議題

美國白宮官員12月27日向法新社表示，美國和俄羅斯將於1月會談，屆時與俄國達成的任何協議都不會對烏克蘭置之不顧。這名國家安全會議發言人匿名表示：“美國準備與俄羅斯交涉。”

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“我們坐下來談時，俄方可以把其顧慮端上檯面，我們也可以把我方對俄羅斯活動的顧慮端上檯面。”

這名發言人表示，這場雙邊會談預定於明年1月10日登場。屆時這兩個對手國將針對核武控管和烏克蘭議題加劇的緊張關係展開談判。

中央社報道，俄羅斯外交部28日也宣布，華府與莫斯科1月10日將在日內瓦舉行會談，討論安全議題和烏克蘭衝突；外交部副部長雷雅布可夫形容，那會是“俄美雙邊協商最重要的日子”。

美國國家安全會議發言人另外還說，莫斯科當局和北大西洋公約組織（NATO）代表預計於1月12日召開會議；俄羅斯和成員包括美國的歐洲安全暨合作組織（OSCE）則將於1月13日舉行會談。

美國總統拜登和俄羅斯總統普京今年6月在日內瓦峰會上發起“戰略安全對話”倡議，這場1月10日登場的會談將是倡議提出的。

白宮一名高階官員也匿名表示，雖然“戰略安全對話”主要旨在恢復後冷戰時期核武控管條約，但這場會談也將涵蓋烏克蘭議題引發的對峙。俄羅斯在與烏克蘭接壤的邊境部署大規模作戰部隊。

北約與俄羅斯1月12日的會議，以及莫斯科當局與歐洲安全暨合作組織常設理事會的會談重點，將聚焦烏克蘭議題。

國家安全會議發言人表示，與俄國達成的任何協議都不會把烏克蘭的利益置之不顧。

發言人補充表示：“拜登總統對烏克蘭的態度一直明確一致：在嚇阻力和外交兩條路線上團結盟友。俄羅斯若對烏克蘭採取行動，我們對於俄羅斯將面臨的後果團結一致。”

“但我們在願意以原則性外交與俄羅斯交涉一事方面也同樣團結。”

美國總統拜登27日簽署一項大規模支出法案，將挹注3億美元於支持烏克蘭武裝部隊的倡議、為歐洲防衛倡議提供40億美元，並為波羅的海安全合作提供1.5億美元。

至於美俄雙方將在1月10日派誰擔任談判代表，目前還沒有立即的消息。