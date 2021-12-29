在日美軍基地集體感染新冠達357人 帶來奧米克戎社區感染

美國海軍陸戰隊漢森軍營（金武町等）17日發現新冠集體感染，到28日為止擴大至總計277人，而有關奧米克戎毒株，在漢森工作的9名日本基地員工被確認感染， 28日，沖繩縣首次發現奧米克戎“社區感染”，該縣認為，該基地的感染傳播導致了社區感染。

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截至目前，除有9名在美國海軍陸戰隊漢森軍營的人感染奧米克戎毒株外，在美國空軍嘉手納空軍基地（北谷町等）工作的豐見城市的一名40多歲的女性被發現感染了奧米克戎毒株，還有1名在基地工作的日本員工在美國海軍陸戰隊施瓦布營（名護市等）感染奧米克戎毒株，目前該縣感染奧米克戎毒株總人數達12 人。

另據報道，位於山口縣岩國市的美軍岩國基地29日宣布，80名基地人員感染新型冠狀病毒。該基地報道部門並未透露這80人的國籍和性別，是否為奧米克戎毒株等等。

同時，在美國在沖繩的基地不斷集團感染，引起當地民眾憂慮的時候，29日，沖繩縣警察以涉嫌違反道路交通法（醉酒駕駛）為由，逮捕了美國海軍陸戰隊祖克蘭營地（北中城村等）所屬的約瑟夫·埃勒斯米拉特（38歲）。美軍士兵於21日和25日也因涉嫌酒駕被捕，日本政府和縣政府向美方通報，要求嚴肅軍紀。（法廣特約記者楚良一發自東京）