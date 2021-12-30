美英法德外長通話重申堅定支持烏克蘭，聲援立陶宛

美國國務卿12月29日與法國、德國外長和英國外交大臣進行了通話。四國外長重申對烏克蘭的獨立、主權和領土完整的堅定支持，並同意繼續協調防止俄羅斯對烏克蘭的進一步侵略。四國外長還對面臨中國經濟脅迫的立陶宛予以聲援。

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美國國務院發言人發表的聲明稱，四國外長“討論了繼續協調以阻止俄羅斯對烏克蘭的任何進一步侵略的重要性，並申明了盟國和合作夥伴之間的共識，即對俄羅斯的這種行動將施加大規模的後果和嚴重的代價。他們重申他們對烏克蘭獨立、主權和領土完整的堅定支持。”

美方的聲明稱，“國務卿和他的同行們還討論了他們對伊朗核計畫發展速度的共同關切，因為德黑蘭返回《伊朗核協議》的時間已經不多了。他們強調，面對中華人民共和國不斷升級的政治壓力和經濟脅迫，他們聲援立陶宛，反對這些做法。他們還討論了利比亞正在進行的組織全國選舉的努力，並同意選舉進程毫不拖延地向前推進的重要性。”

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）30日通過推特表示，在布林肯（Antony Blinken）國務卿的倡議下，他和德國、英國和美國的外長進行了電話會談。就四國外長會談內容，勒德里昂稱，“對俄羅斯態度堅定，尊重烏克蘭的領土完整。迫切需要就恢復與伊朗的核協議達成共識。優先在利比亞展開快速選舉。面對中國聲援立陶宛。”

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在推特上介紹稱，她與美國國務卿布林肯、德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）、法國外長勒德里昂就阻止俄羅斯對烏克蘭的侵略，對伊朗核計畫的擔憂，以及在面對中國壓力時對立陶宛的聲援進行了通話。

德國外交部表示，貝爾博克外長柏林時間周二晚與法英美三國外長通話，並就烏克蘭邊境局勢和即將與俄羅斯進行的對話形式進行了通話。此外，德國外交部稱，“會談的議程還包括鑒於中國的措施，對立陶宛的聲援和伊朗及《伊朗核協議》問題。”