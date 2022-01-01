教皇元旦講話:對婦女施暴是對上帝的"侮辱"

教皇方濟各在新年第一天的致辭中呼籲全世界"捲起袖子"為和平而努力，他並譴責說，對婦女施暴就是"對上帝的侮辱"。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社1月1日發自梵蒂岡的電稿說，教皇方濟各在2022年第一次“天使祈禱”結束時的講話中，專門提到在第55個世界和平祈禱日，制止世界暴力的必要性。

在陽光明媚的天空下，這位擁有13億信徒的天主教會首腦從使徒宮的窗口向聚集在聖彼得廣場的人群發表講話。

他說：“沒有必要消沉和抱怨，而是要捲起袖子來建設和平”。"讓我們回家思考和平、和平、和平。我們需要和平"。

在2021年12月17日年滿85歲的方濟各，將於今年3月進入他第九年的教皇生涯。他說，和平是以"具體行動"為前提的，是以"關注最渺小的人，是以促進正義，是以寬恕的勇氣，是以熄滅仇恨的火焰"來建立的。

方濟各說，和平需要"一個積極的視角，在教會和社會中，我們看到的不是分裂我們的邪惡，而是團結我們的美好！"。

今天稍早，教皇在聖彼得大教堂舉行的紀念聖母瑪利亞的彌撒中，譴責說，對婦女的暴力行為是對上帝的侮辱。

他說："教會是母親，教會是女人”。“在母親孕育生命、在婦女守護世界的同時，讓我們共同提升母親的尊嚴，保護婦女”。

方濟各還說：對婦女的暴力是多麼嚴重啊! 夠了! 傷害一個女人，就是侮辱具備女人的人性的上帝。

法新社說，在梵蒂岡12月21日為世界和平日發布的信息中，教皇推薦了建立持久和平的三種方式：“代際間對話、教育、工作"。他認為，這對於+制定社會契約+至關重要，因為沒有這種契約，任何的和平項目都是不可能的"。

天主教廷的這份信息文字強調，近年來，世界上用於教育的預算已經"大幅"減少，與此相反，軍事開支已超過了"冷戰結束時的水平"。

法新社說，教皇方濟各在元旦周六的安息日，也談到了上述主題，並提到"冠狀病毒大流行帶來的不確定和困難的時期"。

他還說："許多人對未來感到恐懼，被社會形勢、個人問題、生態危機的危險、不公正和全球經濟失衡所壓倒。"他補充說，當我看到聖母瑪利亞抱着她的孩子時，我想到了那些逃離戰爭和饑荒或在難民營等待的年輕母親和她們的孩子。