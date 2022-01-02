疫情:避免經濟癱瘓 多國放寬限制 法國跟進

在冠狀病毒（Covid-19）感染因Omicron變體而暴增之際，越來越多國家為避免經濟癱瘓，被迫放鬆了對病人及其家屬的隔離規定。法國也加入其中。

廣告 繼續瀏覽後續

極高傳染性的Omicron變體加速泛濫，儘管暫時沒有伴隨死亡增加，但導致大批人被迫隔離，停止工作，對社會活動造成了沉重的壓力。

法國

為保護社會經濟生活，越來越多國家減少了隔離時間，法國加入到這些國家的行列。儘管過去7天法國發現超過一百萬個病例，法國今天周日宣布，從1月3日開始，放寬對感染者及其接觸者的隔離規定：

1，完全接種過疫苗的檢測呈陽性的人，不論感染哪一種變體，隔離時間從原來的10天減少到7天。

2，這種隔離，在測試陰性的情況下，可在5天後解除。

3，完全接種過疫苗的人，即使“接觸”了陽性病例，也不再隔離。

法國衛生部的聲明說，規則的這一變化，可以在"控制傳染的同時，保障社會經濟活動"。

不過，法國同時出台一項新規定：從1月3日開始，6歲以上兒童，在搭乘公共交通和在食堂進餐的前後，需戴口罩。之前，該規定僅適於11歲以上兒童。儘管越來越多跡象表明兒童是傳播的主體，但在法國，兒童是否接種疫苗，全由家長自行決定。

英國

英國儘管每天都有創紀錄的感染病例，但在聖誕節前，英國政府已將接種過疫苗的冠毒感染者的隔離期從10天減少到7天。

英國衛生部長薩吉德-賈維德(Sajid Javid)元旦表示說，在英國，只作為"最後手段"才會實施新的限制措施。他呼籲學會與冠狀病毒"共處"。

賈偉德先生在《每日郵報》發表的一篇文章中，強調了 "隔離措施造成巨大的醫療、社會、經濟成本"。他說，我們需要通過疫苗接種、一系列治療和大規模測試，使自己有能力"與病毒共存"。

瑞士

瑞士衛生當局在12月31日已決定將接觸過冠狀陽性的人的隔離期從10天減到7天，並只限於那些與感染者"居住在同一家庭，或與感染者有過親密接觸的人"。

西葡

西班牙總理佩德羅-桑切斯表示，對破壞經濟穩定的擔憂已導致西班牙在周三（12月29日）決定將冠狀病毒Covid-19陽性患者的隔離檢疫時間從之前的10天縮短到7天，以便在 "公共衛生 "和 "經濟增長"之間取得平衡。葡萄牙在周五採取了同樣的步驟。

阿根廷

阿根廷在上受三也做出了類似的決定，試圖將其境內創紀錄的案件激增對經濟活動的影響降到最低。

南非

南非認為它已經度過了冠狀病毒變體Omicron浪潮的高峰期，南非當局於12月31日廢除了為期21個月的夜間宵禁令。總統府的部長Mondli Gungubele說："我們正試圖在人們的生活、他們的生計和拯救生命的目標之間取得一種平衡"。

歐洲目前是Omicron爆發的震中地區，正面臨前所未有的感染水平。根據法新社周六的統計，在過去7天里，歐洲記錄的感染人數超過490萬，比前一周多59%。自2019年12月武漢發現該病毒以來，歐洲總共記錄了超過1億個病例。

據路透社報道，高傳染性變體Omicron最近幾周引起全球冠狀病毒（COVID-19）病例的激增，2021年12月24-30日期間，全球統計到單日新增病例超過100萬，是該大流行病開始以來的最高數字。然而，死亡人數並沒有按之前的比例飆升到同樣程度。