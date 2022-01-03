法媒：普京想讓北約和歐洲屈服 重振前蘇聯雄風

俄羅斯與美國及歐洲關係因烏克蘭問題而驟然緊張，雙方劍拔弩張, 成為目前地緣政治的最熱點之一。一方面，基輔及其西方盟友指責莫斯科在該國邊境集結了數萬名軍隊，對其安全形成威脅；另一方面，俄羅斯聲稱它的安全取決於禁止北約的任何擴張，雙方對峙僵持不下，在這種情況下，拜登還表示支持外交努力，同意於1月9日至10日在日內瓦與俄羅斯舉行會談。在會談之後，還將於1月12日舉行俄羅斯-北約會議，1月13日舉行歐安組織會議。

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法國《費加羅報》記者 Isabelle Lasserre 最近撰文分析認為，通過對烏克蘭保持軍事壓力，俄羅斯總統普京夢想重振前蘇聯帝國的雄風。作者認為，普京對前蘇聯有懷舊情結，目前正努力在東歐重樹影響力。普京的策略是讓美國陷入進退兩難死胡同的同時，也致力於邊緣化歐洲。有專家警告，普京非常清楚自己的優勢，但美國顯得過於軟弱，而歐洲或許沒有意識到正處在一個重要的歷史十字路口。

三十年前，隨着前蘇聯的解體，冷戰應聲嘎然結束。這個結局讓曾經的共產帝國在經濟，政治和國際影響力上一蹶不振，但普京這個前克格勃特工卻不這樣認為，對他而言，歷史絕對不能就這樣過去。自從 2000 年入住克里姆林宮後，他就一直致力於重寫某些章節，尤其是那些在共產主義垮台後莫斯科失去對鄰國影響力的部分。

《費加羅報》的文章作者指出，普京將1991年蘇聯解體事件視為一場“地緣政治災難”，而抹去或清空這段歷史，重演冷戰對他有利，他要重新審視後蘇聯的國際秩序，重新獲得自己的地位，能夠向前蘇聯的加盟國施加壓力。

普京也堅持認為來自烏克蘭的民主和自由主義蔓延可能威脅到他的政權，在雙邊關係越來越緊張之際，他於 12 月 17 日向美國和北約提議建立一個新的雅爾塔會議，這意味着後者將被趕出歐洲東部，讓普京重新繪製該大陸的地緣政治地圖，並允許莫斯科直接或間接地重新控制前蘇聯的地盤。而之所以烏克蘭成為主要目標國家的原因是，與2008年俄羅斯軍事干預後叛亂減弱的格魯吉亞和面對來自克里姆林宮的政治和經濟壓力被迫屈服的白俄羅斯不同，烏克蘭在2014年經歷克里米亞被吞併，東部頓巴斯動亂不止時，一直堅持與西方和民主的靠近，不斷敲打北約和歐盟的大門。但對於普京而言，儘管目前烏克蘭加入北約的前景還十分遙遠，但他堅持認為這依然是不可逾越的紅線。

俄羅斯的最後通牒將成為美國總統拜登和普京 1 月 10 日在日內瓦會晤的核心，而且不僅只涉及到烏克蘭。俄羅斯總統於12月17日向美國和大西洋聯盟提出的兩項條件，而且要求對方“立即”接受，但實際上如果接受了就等同破壞了北約。普京要求北約放棄進一步擴大，永久凍結其在前蘇聯領土上的基地以及美國撤出在歐洲的核武器。克里姆林宮還要求北約停止在東歐國家，特別是波羅的海國家和波蘭的活動，在“再保險”措施的框架內，北約在這些國家的存在得到了加強。俄羅斯同時也間接地促使美國人離開東歐。

為何普京現在如此自信地提出這些要求？歷史學家弗朗索瓦絲·湯姆分析認為，“普京想抹去蘇聯解體的歷史。他認為權力的平衡已經發生了變化，他認為目前反西方修正主義的力量更具有優勢。”

俄羅斯總統希望在歐洲安全方面有發言權。正如當年斯大林從羅斯福和丘吉爾那裡獲得了對俄羅斯在東方勢力範圍的承認一樣，普京現在要求美國人恢復這一勢力範圍，隨着前蘇聯國家向西方國家的靠攏，這個勢力範圍已經在消退。他希望把後蘇聯空間變成俄羅斯的重要利益和專屬統治範圍，並得到西方的承認。否則，克里姆林宮就會以 "軍事技術替代方案 "威脅烏克蘭，也威脅西方。"用俄外交部副部長亞歷山大-格魯什科的話說，即："如果歐洲人想避免使他們的大陸成為軍事對抗的場所，他們也必須考慮到這一點。“

美國人的死胡同

美國和北約已經譴責了克里姆林宮的要求。但俄羅斯總統很清楚他目前處於強勢地位。卡內基莫斯科中心主任德米特里-特寧在《外交事務》雜誌上撰文稱："如果普京表現得好像他在這件事上佔了上風，那是因為事實確實如此。他已經在烏克蘭邊境集結了10多萬軍隊和重型裝備，可以在數小時內引發軍事干預。除了軍事訛詐之外，普京還從美國的軟弱中獲益。”

誠然，美國一直說如果莫斯科入侵烏克蘭，將對其實施新的制裁，但美國人也說不會使用軍事力量來進行捍衛.....長期以來，美國人一直關注的是北京而不是莫斯科。大西洋理事會歐洲項目主任本傑明-哈達德解釋說："拜登政府在俄烏問題上有一種思想惰性。帶着滿滿的尷尬，同時還缺乏想象力。與此同時，普京把他的手指放在了美國外交政策的矛盾上，美國一方面拒絕否決烏克蘭加入北約，另一方面又不想在俄羅斯發動軍事襲擊時保衛基輔。”1月10日在日內瓦，拜登希望避免局勢螺旋式上升，同時為烏克蘭危機找到外交解決方案"爭取時間 "。他認為，這樣做的風險是"美國人掉入陷阱。對俄羅斯威脅的最初反應本應更強烈。要進行談判，你必須處於一種力量的對比關係中"。

在這個背景下，兩位總統能在日內瓦湖畔找到什麼共同點？一些人正在談論暫停將北約組織擴展到烏克蘭和格魯吉亞的可能性。但如果白宮為尊重克里姆林宮的紅線而做出過多的讓步，將進一步打擊美國在世界上已經受到嚴重損害的信譽。2013年8月，前總統奧巴馬放棄了對越過化學武器紅線的敘利亞政權發動打擊，這個舉動已經長期地削弱了美國的話語權，為俄羅斯在該地區的干預敞開了大門。2021年8月從阿富汗的災難性撤軍，給人留下了一個軟弱無力、難以捉摸的美國形象，這只會加劇人們對美國相對於其盟友的可靠性的懷疑。自從阿富汗撤軍以來，世界各國一直在重新定義它們的地緣政治布局。

俄羅斯的語氣特別嚴厲，排除了對其要求的任何 "讓步"，12月30號，拜登和普京進行了電話溝通，雖然這次會談是應克里姆林宮的要求進行的，但俄方的態度並沒有軟化。美國總統——軟軟地說——他 "決心 "對俄羅斯入侵烏克蘭的新行動作出反應。普京則要求對他提出的安全保障要求給予 "結果"。

歐盟淪為旁觀者

文章也指出，雖然最後通牒的對象是美國人和歐洲人，但歐洲在1月10日被排除在談判之外。普京並不把分裂的歐盟放在眼裡，他強行要求與美國進行一對一的會談，似乎要回到像冷戰時期那樣。這一次，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在譴責俄羅斯的要求時比白宮更堅定，他認為這些要求是 "完全不可接受的"，對烏克蘭的威脅也是如此。"他警告說："一個國家的領土完整和一個主權國家決定自己與其他國家或聯盟合作的權利是不可談判的原則。“ 然而，歐洲一直被俄羅斯擋在門外，它只想與美國討論自己的命運和重新定義歐洲大陸的安全架構……

至於烏克蘭，它有朝一日加入北約的前景變得更加遙遠。俄羅斯問題專家弗朗索瓦絲-托姆警告說："1938年慕尼黑會議之後，西方國家為把捷克斯洛伐克拋棄在希特勒的魔掌中而感到羞愧。今天，我們正在懦弱地拋棄烏克蘭，但我們甚至沒有意識到我們的不光彩，也沒有意識到向侵略者屈服的危險。“