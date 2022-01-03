美國衝擊國會

衝擊國會1年：三分之一美國人認同對政府使用暴力

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特朗普的支持者指控選舉欺詐在國會認證拜登勝選之日衝擊了國會山2021年1月6日
特朗普的支持者指控選舉欺詐在國會認證拜登勝選之日衝擊了國會山2021年1月6日 AP - John Minchillo
作者： 古莉
7 分鐘

美國大選分歧導致特朗普支持者衝擊國會大廈一年後，法新社1月3日引述美國兩家左派大媒的民調指出，有三分之一的美國人認為，“針對政府的暴力行動有時是合理的”。

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美國兩家支持民主黨的傳媒CBS 新聞（CBS News）和《華盛頓郵報》在衝擊國會一周年前夕分別進行了民意調查。法新社報道這兩項調查時強調美國人為其民主感到擔心，但同時透露，在第一項調查中，28%的受訪者認為“可以使用武力來捍衛選舉結果”；在第二項調查中，34%的人認為，“針對政府的暴力行動有時是合理的”。

法新社1月2日發自華盛頓的報道稱，三分之二CBS 新聞的受訪者稱，特朗普的支持者在2021年1月6日對國會總部的襲擊是"政治暴力不斷增長的標誌"，認為美國民主仍然"受到威脅"。

另據《華盛頓郵報》與馬里蘭大學的一項研究，美國人對其民主的"自豪感"已從2002年的90%下降到54%。

法新社說，這些民調也說明了美國社會內部持續存在的深刻分歧。

新任總統喬-拜登曾承諾要"調和"這些分歧。拜登和他的副總統哈里斯定於本周四發表講話，紀念2021年1月6日衝擊國會事件1周年。

該報道說，在支持特朗普的選民中，有三分之二的人繼續認為民主黨籍總統拜登不是合法當選的總統，因為在2020年選舉期間發生了欺詐行為。

法新社說，特朗普的選民所說的“選舉發生欺詐行為”與特朗普斬釘截鐵“無證據”的言論一致。

該報道又說，大約60%的美國人認為，在民選議員認證喬-拜登選舉勝利那一刻，特朗普對那些人侵入國會有很大責任。因為在衝擊國會大廈發生之前，這位共和黨籍總統曾親自向他的支持者發表講話，重申選舉被"偷走"，呼籲人們“英勇戰鬥”。

但法新社同時也說，是否認為特朗普對衝擊國會有責任，取決於受調者所屬黨派。比如，根據《華盛頓郵報》的民調，83%支持特朗普的選民認為他的責任很"薄弱"或"不存在"。另據CBS新聞的報道，26%的美國人甚至希望特朗普在2024年總統大選時再次參選。

民主黨佔多數的眾議院，為確定特朗普及其親信對衝擊國會起到的確切作用，成立了一個特別調查委員會。儘管與特朗普關係密切的人都不合作，但該委員會進行了300多次訪談，收集了數千份文件。

該委員會主席，民主黨議員本尼·湯普森（Bennie Thompson）周日在美國廣播公司上說，在6個月里，"我們發現了令我們擔憂的事情，一些人試圖破壞我們民主的完整性。"他補充說，"似乎有些人在努力協調，以削弱這次總統選舉"，其中可能包括"行政部門、國防部、一些協會中的人，還有非常富有的人，或國家領導人..."。他承諾“將向法院轉交所有非法行動的證據。”

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