衝擊國會1年：三分之一美國人認同對政府使用暴力

美國大選分歧導致特朗普支持者衝擊國會大廈一年後，法新社1月3日引述美國兩家左派大媒的民調指出，有三分之一的美國人認為，“針對政府的暴力行動有時是合理的”。

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美國兩家支持民主黨的傳媒CBS 新聞（CBS News）和《華盛頓郵報》在衝擊國會一周年前夕分別進行了民意調查。法新社報道這兩項調查時強調美國人為其民主感到擔心，但同時透露，在第一項調查中，28%的受訪者認為“可以使用武力來捍衛選舉結果”；在第二項調查中，34%的人認為，“針對政府的暴力行動有時是合理的”。

法新社1月2日發自華盛頓的報道稱，三分之二CBS 新聞的受訪者稱，特朗普的支持者在2021年1月6日對國會總部的襲擊是"政治暴力不斷增長的標誌"，認為美國民主仍然"受到威脅"。

另據《華盛頓郵報》與馬里蘭大學的一項研究，美國人對其民主的"自豪感"已從2002年的90%下降到54%。

法新社說，這些民調也說明了美國社會內部持續存在的深刻分歧。

新任總統喬-拜登曾承諾要"調和"這些分歧。拜登和他的副總統哈里斯定於本周四發表講話，紀念2021年1月6日衝擊國會事件1周年。

該報道說，在支持特朗普的選民中，有三分之二的人繼續認為民主黨籍總統拜登不是合法當選的總統，因為在2020年選舉期間發生了欺詐行為。

法新社說，特朗普的選民所說的“選舉發生欺詐行為”與特朗普斬釘截鐵“無證據”的言論一致。

該報道又說，大約60%的美國人認為，在民選議員認證喬-拜登選舉勝利那一刻，特朗普對那些人侵入國會有很大責任。因為在衝擊國會大廈發生之前，這位共和黨籍總統曾親自向他的支持者發表講話，重申選舉被"偷走"，呼籲人們“英勇戰鬥”。

但法新社同時也說，是否認為特朗普對衝擊國會有責任，取決於受調者所屬黨派。比如，根據《華盛頓郵報》的民調，83%支持特朗普的選民認為他的責任很"薄弱"或"不存在"。另據CBS新聞的報道，26%的美國人甚至希望特朗普在2024年總統大選時再次參選。

民主黨佔多數的眾議院，為確定特朗普及其親信對衝擊國會起到的確切作用，成立了一個特別調查委員會。儘管與特朗普關係密切的人都不合作，但該委員會進行了300多次訪談，收集了數千份文件。

該委員會主席，民主黨議員本尼·湯普森（Bennie Thompson）周日在美國廣播公司上說，在6個月里，"我們發現了令我們擔憂的事情，一些人試圖破壞我們民主的完整性。"他補充說，"似乎有些人在努力協調，以削弱這次總統選舉"，其中可能包括"行政部門、國防部、一些協會中的人，還有非常富有的人，或國家領導人..."。他承諾“將向法院轉交所有非法行動的證據。”