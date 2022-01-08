新冠病毒：世界染疫過3億 每天暴增兩百萬

法新社依據官方數據統計，全球感染新冠肺炎病毒病例數已突破3億。染疫正在因為Omicron變異毒株而加倍增長。在過去七天里，全球平均每天有2百多萬染疫被記錄。而在2021年12月23日至29日的一周內，每天才報告有100萬個染疫病例。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社說，全球感染新冠肺炎病毒病例於7日凌晨突破3億。世界衛生組織（WHO）記載的中國2019年12月底報告爆發這種病毒傳染流行病迄今，全球累計染疫病例數已超過3億例。

首先在波札那和南非現蹤的COVID-19新變異株Omicron因傳播快速，自去年底以來染疫人數持續攀升。而Omicron帶來第4波冠狀病毒疫情，許多國家通報染疫病例創新高。過去1周，全球新增1350萬起染疫病例，較前1周激增64%，平均每天新增193萬8395例。

全球有34國創單周新增染疫紀錄，其中8國分布在歐洲、7國在非洲，以及6國在拉丁美洲和加勒比地區。

美國、加拿大和澳大利亞也都報告了染疫創新高紀錄。

根據法新社1月8日午時後的統計，從1月1日至7日的一周內，全球每天記錄的Covid-19病例超過200萬，這一數字在十天內翻了一番。

在過去七天里，平均每天有2,106,118起染疫記錄。在2021年12月23日至29日的一周內，每天100萬個案例的門檻被踢破。

自2021年11月底在博茨瓦納和南非發現Omicron變體以來，每日新病例的數量增加了270%。目前絕大部分新病例是在歐洲（七天內有7,211,290例，與前一周相比+47%）以及美國和加拿大（4,808,098例，+76%）發現。這兩個地區分別佔全球一周內報告病例的49%和33%。

新冠肺炎病毒感染在幾乎所有大陸都有非常強勁的加速發展：大洋洲（7天內369313例，+224%）、拉丁美洲和加勒比地區（1126862例，+148%）、中東（7天內209021例，+116%）和亞洲（714017例，+145%）。

當歐洲和美國/加拿大的感染人數報告衝向新的最高統計時，目前只有非洲記錄了平衡的數字（七天內有304,224例）。

據法新社說，然而，當前的感染浪潮並沒有造成死亡人數的相應成倍增加。在過去七天里，全世界平均每天有6,237人死亡的記錄，這幾乎是自15個月前2020年10月底以來的最低值。不過，最近，在11月29日至12月5日期間，就在發現Omicron變體之後，每天有多達8049人的死亡記錄。

法新社說，這些數字是基於每個國家的衛生當局的每日報告。儘管自新冠肺炎病毒大流行開始以來，許多國家在2019年底發現該病毒後加強了篩查工作，但仍有相當一部分病情較輕或無癥狀的病例未被發現。此外，測試政策因國家而異。