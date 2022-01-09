就烏克蘭危機舉行日內瓦會談前 美俄雙方都傳達不妥協信號

本周起，俄羅斯與美國北約等機構將就烏克蘭緊張情勢展開幾場會談。美國國務卿布林肯周日1月9日表示，化解烏克蘭緊張局勢的關鍵在俄羅斯，俄國必須在對話與之間作抉擇。而俄羅斯則傳達出毫不妥協的信號。

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俄羅斯總統普京已經在俄烏邊界部署數以萬計部隊，引發美俄陷入往昔冷戰時期的僵局。就即將開始的美俄談判，俄國外交部9日表示，副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）帶領的團隊已抵達日內瓦，預計明天進行正式會談。之後，俄國12日另將與北約在布魯塞爾協商，13日則將在維也納與歐洲安全暨合作組織（OSCE）會商。

俄國副外長雷雅布可夫對俄羅斯媒體警告說，一系列外交行動在開完一場會議後突然終止，是完全可能發生的事。“我無法排除任何事，這是完全有可能發生的情況，美國人不應對此抱持幻想。” “我們自然不會在壓力下，以及會談的西方與會者不斷形塑的威脅中，做出任何讓步。”雷雅布可夫的評論，傳達出俄國毫不妥協的訊號。

另據法新社報導，美國國務卿布林肯告訴美國有線電視新聞網：“通過對話與外交斡旋的方式，可化解若干歧見並避免衝突，另外的方式就是對抗，如果俄羅斯再次入侵烏克蘭，將面臨嚴重後果，俄羅斯打算怎麼辦，我們拭目以待。”

布林肯警告，能否通過談判取得樂觀成果，某種程度上全看俄羅斯能否別那麼一副咄咄逼人的姿態，也就是“意圖出兵烏克蘭，使得局勢升高”。

他說：“若是我們真的意欲取得進展，我們就得著手舒緩局勢，而且俄羅斯務必消弭目前對於烏克蘭構成的威脅。”

俄國8年前佔領屬於烏克蘭的克里米亞半島後，如今數以萬計的俄軍又在烏克蘭附近集結，美國和烏克蘭認為，俄國此舉可能是在為新的入侵行動做準備。

俄國則否認有入侵烏克蘭的計畫，並在上月提出一系列要求，包括禁止北約進一步擴張，以及北約應停止在1997年後入盟的中東歐國家境內活動。美國與北約則回應說，俄國大部分提案都沒有談成的希望。

中央社報道：美國總統拜登政府一名高官8日表示，美國不願討論限制美軍部署，或是美軍在區域內北約國家的動態。但美國已準備好討論各方限制區域內軍事演習和飛彈部署的可能性。