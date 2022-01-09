德約科維奇身陷墨爾本“命若琴弦”

世界網球第一人塞爾維亞選手諾瓦克-德約科維奇正在賭他周一參加澳大利亞網球公開賽的機會，他要求澳大利亞法院判決他報告說去年12月曾感染新冠肺炎病毒後是否可以免於接種疫苗就參賽。德約科維奇反對打疫苗，他或可能也沒有打疫苗。這個世界上支持德約科維奇的人與反對德約科維奇的人都在與日俱增。不過，德約科維奇被揭露或有兩次違反疫情規定，尤其是去年12月被診斷檢測新冠病毒陽性還沒有任何告知與防疫措施就參加了兩個大型互動活動，引發了對德約科維奇的誠信與責任性的質疑。

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據法新社今天預見了德約科維奇明天面臨澳大利亞法院兩種判決結果的走勢。澳大利亞聯邦法院在線聽證會將於周一上午10點（格林尼治標準時間周日晚上11點）開始。

如果德約科維奇勝訴：

如果安東尼-凱利法官作出有利於德約科維奇的裁決，他將推翻對其簽證的撤銷，使德約科維奇的入境簽證再次有效。法新社說這將是仇視疫苗的德約科維奇的一場轟動性的勝利，也是澳大利亞政府的一次重大挫折，澳大利亞政府為打擊新冠疫情已經實施了大約兩年的嚴厲的邊境限制。

如果這種情況發生，這位塞爾維亞人明星的律師在聽證會前提交的一份35頁的文件中呼籲在10日周一下午5點前 "立即釋放 "德約科維奇。

他們還要求法官 "儘快 "做出裁決，而不是等待法律程序，他們說法律文件可以在以後再公布。

澳大利亞網球公開賽在周一的聽證會後僅七天開始。然而，德約科維奇的哥哥告訴塞爾維亞媒體，他不知道如果法院作出有利於德約科維奇的裁決，他的哥哥是否會參加比賽：“我想即使是諾瓦克此刻也不清楚，因為他被情緒所淹沒。” 德約科維奇的哥哥說：“我認為網球和大滿貫現在在他的想法中處於最後的位置。”

澳大利亞上訴

但澳大利亞政府肯定會對這樣的司法決定提出上訴。一般認為，澳大利亞政府放棄上訴，是不可思議的事情。據擁有20多年經驗的移民法專家克里斯托弗-萊文斯頓分析案情說，而在上訴期間，德約科維奇將繼續被移民拘留。

如果澳大利亞政府獲勝

法新社說，如果聽證會對澳大利亞政府有利，當局可能會尋求用墨爾本機場的第一架航班將德約科維奇驅逐出澳大利亞。

上周四，法官命令內政部長卡倫-安德魯斯在德約科維奇的簽證撤銷程序進行期間不要驅逐他。該命令於明天周一下午4點到期。

移民法專家克里斯托弗-萊文斯頓說，政府的論點是基於《移民法》中的措施，而這些措施 "最終將使德約科維奇先生的申請失敗"。根據該法案，部長只需要證明簽證持有人存在 "將、可能或可能 "對澳大利亞人的健康、安全或福利構成風險。

但是，即使澳大利亞政府贏了，這位塞爾維亞超級明星也可以提出上訴。

德約科維奇提出上訴

如果法官拒絕德約科維奇的上訴申請，可能會有挑戰。據專門處理移民問題的高級律師約翰-芬德利（John Findley）說：“如果德約科維奇輸了，他很可能會上訴。” 但據他認為，在這種情況下，德約科維奇的律師將不得不證明說澳大利亞疫情程序的錯誤，並指出一個未經發現的疫情政策有錯的法律觀點。

但據移民法專家克里斯托弗-萊溫斯頓說，即使提出這樣的上訴，德約科維奇也不能在案件上訴辯論處理期間自由行走。這位律師專家說，雖然法官允許上訴，但法官不能命令政府為德約科維奇發放文件，允許德約科維奇離開拘留所。

法新社引述報道稱，澳大利亞內政部長也許可以發放這樣的文件，但考慮到澳大利亞政府對此案的立場以及放行德約科維奇自由的決定所產生的政治影響，女部長被認為不太可能這樣做。