朝鮮周五再行試射 斥美國借制裁故意升高局勢

朝鮮去年發布的一張照片稱其進行了高超音速導彈的首次試驗

韓國軍方周五（1月14日）表示，朝鮮當天向東部發射不明飛行物。這是平壤在不到十天的時間內進行的第三次試射。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，韓國聯合參謀本部14日下午表示，此次發射物是向朝鮮半島東部發射的， 但沒有提供進一步的細節。

日本海上保安廳也證實了此次發射，表示探測到 "朝鮮在當日14點55分發射了疑似一枚或多枚彈道導彈"。日本海岸警衛隊一位發言人告訴法新社，他們仍在分析墜落的位置以及試射物體的數量。

這是朝鮮繼本月5日和11日之後，進入新年以來的第三次試射導彈。據朝鮮自稱前兩次發射的是高超音速導彈，朝鮮媒體報道說，1月11日的高超音速導彈試射是在金正恩視察下進行的。

針對朝鮮接連兩次非法試射，美國12日首度宣布對與發展朝鮮彈道計畫有關的五人進行制裁。朝鮮中央通訊社（KCNA）今天稍早引述朝鮮外交部聲明，反斥美國藉由制裁故意升高局勢。 聲明說，朝鮮最近發展“新型武器”只是國防軍力現代化的一部分，並不針對特定國家或危害鄰國安全。平壤指稱，該新型武器為高超音速導彈，能提升戰略軍事實力。朝鮮外交部發言人警告，如果"美國採取這種對抗性態度，朝鮮將以更強大和更確定的方式作出反應“。

另據韓聯社報道指，朝鮮今天發射的飛行器飛行距離較短，很可能是彈道導彈。韓軍正在對其射程和射高等參數進行分析。報道同時引述觀點認為，不同於前兩次，朝鮮此次選在下午進行試射活動，或意在展示飛行器炫耀武力。