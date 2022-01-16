德約科維奇沮喪離開墨爾本 航班先去迪拜

塞爾維亞人，世界網球第一星德約科維奇今天離開墨爾本，乘坐航班前往迪拜。澳大利亞法院今天駁回了這位未接種疫苗的網球明星在澳大利亞網球公開賽前夕對他的簽證被取消的上訴。德約科維奇或是在澳大利亞海關執法驅逐出境之前就離開澳大利亞。德約科維奇的離開，被說是肥皂劇式的爭議應該迅速煙消雲散，德約科維奇沮喪，但他自己說希望各位更關注澳網大賽。

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據法新社剛剛發自墨爾本的消息說，德約科維奇，這位沒有接種新冠病毒疫苗的世界頂級球員，在澳大利亞法院駁回他對被驅逐出該國的上訴後，於周日離開了澳大利亞。

澳大利亞聯邦法院的三位法官駁回了這位34歲的塞爾維亞人的上訴，葬送了他在周一開始的澳大利亞公開賽上贏得創紀錄的第21個大滿貫冠軍的希望。

德約科維奇今天聲明說，"我非常失望，" 德約科維奇說，"我現在將花一些時間休息和恢復，" 德約科維奇還說，他的職業生涯可能會因挫折而嚴重受損。

他還說，"最近幾周，這麼多的注意力都集中在我身上，這讓我很不舒服，我希望我們都能專註於我所熱愛的比賽和賽事。"

法新社稱，德約科維奇於當地晚上10點51分（格林尼治標準時間凌晨12點51分）離開墨爾本，乘坐飛機前往迪拜。

這次匆忙的離開是一出漫長的肥皂劇的尾聲，這出肥皂劇始於1月4日，即他抵達澳大利亞的那一天，此後，整個世界都處於懸念之中。

德約科維奇被允許離開他在周六被關押的拘留中心，他在1月初抵達墨爾本後在那裡度過了幾個晚上。 他在墨爾本的律師辦公室關注了四個小時的在線聽證會。

澳大利亞政府周日對其法院的勝利表示歡迎。

在塞爾維亞，德約科維奇受到尊敬並被視為民族英雄。塞爾維亞總統亞歷山大-武契奇在談到澳大利亞官員時說：“他們已經羞辱了自己，德約科維奇可以昂首挺胸地回到他的國家。”

據負責男子職業巡迴賽的ATP表示，澳大利亞法院的決定 "結束了一系列令人深感遺憾的事件"。ATP補充說，"法院對公共疫情問題的裁決必須得到尊重，" ATP指出，ATP "繼續強烈建議所有球員接種疫苗"。但ATP說，德約科維奇“是我們這項運動最偉大的冠軍之一，他缺席澳網是網球運動的損失。”

據法新社，德約科維奇在澳大利亞的慘敗至少成就了一個幸運兒，意大利人薩爾瓦托雷-卡魯索Salvatore Caruso （世界排名第150位），利用他的 "幸運的失敗者 "lucky loser身份（卡魯索在資格賽中被淘汰，但由於德約科維奇的棄賽而被徵召補替），他將在澳大利亞公開賽抽籤中取代德約科維奇，並將在明天周一晚上代替德約科維奇比賽。據卡魯索幽默說：我的情況很特殊，是歷史上最有名的 "幸運的失敗者"。