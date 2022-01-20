多個國家議會決議譴責中國在新疆對維吾爾人種族滅絕

法國國民議會議員20日通過了一項不具約束力的決議，指出國民議會 "正式承認中華人民共和國當局對維吾爾人實施的暴力構成了反人類罪和種族滅絕罪"，並 "譴責 "這一行為。該議案也促請法國政府也譴責中國在新疆種族滅絕。據人權組織指責，中國將100多萬穆斯林關在政治再教育集中營。法新社說，在發生了一系列歸咎於伊斯蘭教徒和分裂分子的恐怖襲擊事件後，維吾爾族人尤其成為鎮壓目標。

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據法新社今天報道稱，在法國國民議會之前，已經有幾個西方國家的議員譴責中國對維吾爾人的 "種族滅絕"。

但是北京表示，這些營地實際上是職業培訓中心，旨在讓他們遠離激進主義。

比利時國會議員首先於2021年6月15日在一個議會委員會就一項決議表決，警告中國的穆斯林維吾爾少數民族存在 "嚴重的種族滅絕風險"。7月8日，該議案在眾議院全體會議上得到確認。

英國議會下院於2021年4月22日通過了一項不具約束力的動議，將北京對新疆維吾爾族和其他少數民族的鎮壓譴責為 "種族滅絕"。

2021年2月25日，荷蘭國會議員在歐盟率先通過一項不具約束力的動議，承認 "中國正在發生針對維吾爾少數民族的種族滅絕"。

加拿大國會議員於2021年2月22日通過一項不具約束力的動議，將中國對其維吾爾少數民族的鎮壓等同於 "種族滅絕"，並呼籲特魯多的政府也做相同的譴責。

2021年1月19日，在拜登入主白宮的前夕，即將離任的美國國務卿邁克-蓬佩奧說，美國認為中國正在對新疆地區的維吾爾族穆斯林 "實施種族滅絕"。"同一天，拜登政府未來的國務卿安東尼-布林肯在一次議會聽證會上回答一位參議員，問他是否同意談論 "種族滅絕"。拜登在2020年11月的選舉前曾說過，根據他的競選團隊在8月發表的聲明，對維吾爾這個穆斯林少數民族的鎮壓構成了 "中國專制政府實施的種族滅絕"。

法新社說，此外，2020年12月17日，歐洲議會以壓倒性多數通過了一項決議，譴責中國對維吾爾族、哈薩克族和吉爾吉斯族等少數民族的強迫勞動制度，承認他們是 "相當於反人類罪 "的人權侵犯行為的受害者。