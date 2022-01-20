德國司法調查指控前教皇對數起教會性侵案知情並包庇 梵蒂岡說羞恥與悔恨

德國一間法律事務所今（20）日發表調查報告指出，天主教前教宗本篤16世（Pope Benedict XVI）1977年至1982年間在德國擔任主教時，至少對4起神職人員性侵兒童案知情而不作為，令歐洲社會嘩然；教廷對此事件稱痛心並表示羞恥及悔恨。

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據自由時報今天引述消息報道說，德國一間法律事務所今（20）日發表調查報告指出，天主教前教宗本篤16世（Pope Benedict XVI，）1977年至1982年間擔任主教時，至少對4起神職人員性侵兒童案知情而不作為。

德國法律事務所Westphal Spilker Wastl（WSW）今（20）日發錶針對天主教會兒童性侵醜聞的調查報告，其中顯示前教宗本篤16世在1977年至1982年間分別擔任慕尼黑、佛萊辛（Freising）2教區大主教期間，至少對4起神職人員性侵兒童案知情。

WSW律師普施（Martin Pusch）表示：“我們在調查後達成最終共識，前教宗對4起神職人員兒童性侵案選擇不作為。”

消息指出，其中2起案件涉案神職人員甚至遭法院審判，但卻被時任大主教拉辛格（Joseph Ratzinger）的前教宗本篤16世容許繼續在教會內擔任牧師（pastor），完全沒有受到任何懲罰，也沒有對被害者給予任何補償或關心。

此外，德國法律事務所Westphal Spilker Wastl的調查報告中，挖掘出從1945年至2019年間，天主教慕尼黑教區至少發生了497件神職人員性侵案，受害者多數為男性少兒。

據該報道稱，針對德國法律事務所Westphal Spilker Wastl所揭露之天主教會醜聞，梵蒂岡教廷今日也表達了深切的“羞恥”（shame）和“悔恨”（remorse）。然而本周稍早，現年94年的前教宗本篤16世，才針對墨西哥天主教神職人權組織“基督軍團會”（Legionaries of Christ）性侵案，但強調自己毫不知情。