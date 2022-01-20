朝鮮威脅將重啟核試及洲際彈道導彈試射

朝鮮周四(1月20日)在金正恩出席的一次勞動黨中央政治局會議上宣布將重新檢視與美國建立的互信措施，威脅研議重啟核試驗及遠程洲際彈道導彈試射等活動，以備對美進行 "長期對抗"。

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自2017年開始對美對話、尤其是三次“特金會”後，朝鮮沒有進行任何遠程彈道核導彈的測試。但在2019年河內峰會失敗後，美朝談判陷入僵局。朝鮮拒絕了美國的所有談判提議，同時恢複試射，包括進行了高超音速導彈的測試。

在朝鮮進入新年後接連進行了幾次試射之後，美國上周宣布對朝鮮實施新的制裁。

據朝鮮官方通訊社朝中社周四報道稱， "美國的敵對政策和軍事威脅已達到危險臨界點，無法繼續視若無睹"。 為此，勞動黨中央委員會政治局會議 "命令迅速研議恢復“所有被暫停的活動議題。

法新社報道指，朝鮮可能恢複核試及彈道導彈試射正值該地區處於敏感時期，韓國將於3月舉行總統選舉，而朝鮮的唯一主要盟友中國即將迎來2月份舉辦冬奧會。

韓國國家統一研究所學者洪敏表示，自拜登就職一年來，平壤拒絕了美方提出的各種對話建議，已決定一意孤行。 華盛頓卡內基國際和平基金會的專家班達認為，雖然核試似乎不太可能，但此番表述意味着朝鮮的武力示威強度將從短距離導彈提升至洲際彈道導彈等級。

韓聯社報道指，此次朝鮮政治局會議中取得有關近期美國妨礙朝鮮行使主權的資料，指美國污衊朝鮮並自行實施20多次對朝鮮的制裁措施，壓制朝鮮自衛權，認為只要美國帝國主義式的敵對主義存在，就會持續採取對朝鮮敵對政策。

受國際制裁及新冠疫情下朝鮮採取嚴格的關閉邊界措施影響，朝鮮面臨嚴重的經濟危機，在此情況下，平壤政權打算比以往更加強化其軍事能力。

但朝鮮最近剛剛恢復了對中國的貿易。上周末，一列朝鮮貨運列車抵達中國邊境城鎮丹東，這是自2020年初以來的首次。