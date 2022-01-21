美俄外長日內瓦會談，為緩解烏克蘭危機形勢再做努力

美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫21日在日內瓦會談，為緩解烏克蘭危機形勢再做努力。11天前兩國副外長就此議題在日內瓦的會談沒有取得任何成果。雙方繼續相互威脅，嚴辭相向。多名美國負責人均表示對此次會談取得具體成果，不抱太大希望。

廣告 繼續瀏覽後續

一周前的各項外交努力似乎並未取得成效。繼本月10日美俄在日內瓦的副外長會談之後，俄羅斯隨後又在布魯塞爾，在維也納先後與北大西洋公約組織以及歐洲安全與合作組織就烏克蘭危機會談。但連日來，俄羅斯與美歐各國繼續堅持各自立場，彼此威脅。前往日內瓦會晤俄羅斯外長拉夫羅夫之前，美國國務卿布林肯周四在柏林，與德國，法國和英國負責人會晤，協調立場。在此之前，他還在周三訪問烏克蘭首府，安撫烏克蘭對緊張情勢的不安。

今天在日內瓦的會談中，預計布林肯會向俄方強調美歐各國團結一致，敦促俄方知難而退。布林肯表示：這種團結就是力量。俄羅斯沒有這股力量，也無法達到這種力量。幾天來，美歐各國一再警告在烏克蘭邊境囤兵十萬的俄羅斯不要輕舉妄動。

但俄羅斯方面也沒有任何讓步的跡象。面對美歐各國警告，俄羅斯一方面強調，雖有軍隊部署於烏克蘭邊境，但並無意入侵；另一方面，在日內瓦會談前夜，俄羅斯宣布將在大西洋、北冰洋、太平洋和地中海進行一系列軍事演習，直到2月份。

布林肯本人並不預期今天的日內瓦會談可以化解危機。但求能雙方“相互理解”，希望俄羅斯能減輕對烏克蘭的壓力。但他也表示，美國不會對俄羅斯此前以書面形式提出的要求，做出書面答覆。俄羅斯要求西方承諾永不接受烏克蘭為北約成員。並要求北約停止向東擴大。但美國已經拒絕了這些要求。

不過，美國也並未關上談判大門。拜登政府多次表示，願意與俄羅斯就其關心的安全議題展開談判。據法新社介紹，美國副國務卿謝爾曼上周在日內瓦與俄羅斯副外長會談時，曾提議恢復美俄在冷戰期間達成削減戰略武器條約。2019年，特朗普政府指責俄羅斯違反條約，宣布美國退出。

本周三，拜登也表示，他願意與普京再次舉行峰會。兩人在去年6月16日在日內瓦舉行了首次面對面峰會。

今天的會談預計只會持續兩小時。會後，雙方將分頭與媒體見面，介紹會談情況。