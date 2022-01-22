美國也將暫停四家中航飛往中國的44個航班 中促停止干擾

美國運輸部21日周五宣布，將暫停中國4家航空公司營運的44個赴美航班。中國駐美國大使館回應指出，美方此舉非常不合理，敦促美方停止干擾和限制中國航空公司正常客運航班。

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美國運輸部稱此舉旨在回應中國政府因擔心新冠疫情而暫停部分美國航空公司航班的決定。在拜登政府採取這一行動之前，中國有關部門從1月19號起就暫停了美國聯合航空公司、美國航空集團和達美航空的總共44個航班，原因是此前有乘客檢測出新冠病毒陽性。

作為反制，美國運輸部21日下令，暫停包括中國國際航空、東方航空、南方航空與廈門航空等4家航空公司自本月30日至3月29日為止共44班飛往美國的航班。

美國運輸部表示，中國暫停一些航班“不利於公眾利益，有必要採取適當的補救行動。”聲明還說，中國“對被點名的美國航空公司採取的單方面行動與中美雙邊協議不符”。美國運輸部表示，如果中國修改“其政策，為美國航空公司帶來必要的改善情況，運輸部已做好充分準備，將再次重新考慮這一行動。”但它也警告稱，如果中國取消更多航班，“我們保留採取進一步行動的權利。”

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇星期五回應稱，進入中國的國際客運航班的政策“以公平、公開和透明的方式對中外航空公司一視同仁”。他稱美方此舉“非常不合理”，並補充說，“我們敦促美方停止干擾和限制中國航空公司的正常客運航班”。

路透社報道，自去年12月以來，因為高傳染性的Omicron變種在美國引發的感染飆升至創紀錄高點，被取消的美國航班數量激增。

自疫情開始以來，中美一直在航空服務問題上爭論不休。去年8月，美國運輸部限定部分中國赴美航班以40%的客座率運行四周。之前中國政府對美國聯合航空公司的四個航班實施類似限制舉措。