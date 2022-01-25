澳網改稱准許球迷穿“彭帥在哪裡？”T恤 只要舉止和平

澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀眾穿寫有 “彭帥在哪裡？“的T恤衫入場引發批評，主辦方澳網協會主席泰利（Craig Tiley）周二向法新社說，球迷可以穿着“彭帥在哪裡？”的T恤衫，只要他們保持和平。

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此前流傳出的一段視頻顯示保安人員命令澳網觀眾脫下寫有支持彭帥標語的T恤衫和和撤下橫幅，理由是賽事 "不允許身着政治意涵的服裝、橫幅或標誌"。這一爭議性立場立即引發批評，捷克裔美國網球名將納芙拉蒂洛娃(Martina Navratilova)稱澳網的這一做法很“可悲”。

面臨外界批評壓力，澳網協會主席泰利周二改口說，可以容許觀眾穿寫有“彭帥在哪裡？”的T恤，前提是他們的舉止必須和平，他同時補充說，維護賽場安保的人員將會視具體個案來處理。

據澳洲媒體引述人權律師表示，澳網的立場可能是非法的，所以才會出現這種轉變。“似乎沒有任何合理依據可以要求觀眾脫掉凸顯人權議題的T恤”。

澳大利亞官方也同樣施加了壓力。 國防部長彼得-達頓周二在天空新聞電視台說："這非常令人擔憂，我認為我們應該討論這些問題，"他鼓勵 "不僅是名人，還有網球組織，包括澳網 "發表意見。 "他說："我們不想把體育拖入政治，但這不是一個政治問題，這是一個人權問題，關涉到一個自稱受到性侵的年輕女子的處境。”

彭帥並未參加本屆澳網賽事。她去年11月在微博上自稱被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係，之後三周都沒有公開露面，相關信息很快被官方禁止。而彭帥此後的幾次露面並沒有結束外界對她安全的擔憂，始終對其支持的世界女子職業網球協會（WTA）甚至為此暫停了在中國舉辦賽事。

泰利周二強調錶示：“彭帥的安全是我們首要關切的問題”。他說，我們一直與世界女子職業網球協會密切合作。““我們鼓勵她直接對話，最恰當的聯繫方就是世界女子職業網球協會。”