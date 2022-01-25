華爾街日報：普京氣焰高 得益於美德中三要素

在軍機上視察克里米亞附近黑海的普京，2015年8月18日

俄羅斯與烏克蘭間的緊張態勢持續，普京政權氣焰如此囂張，得益於多種外界因素。“華爾街日報”一篇分析指出以下三種因素：美國對海外用兵投鼠忌器的厭戰心理，德國對俄羅斯的能源依賴，和與中國的友好關係。都助長克里姆林宮施壓烏克蘭的氣焰。

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“華爾街日報”的華府主編賽布（Gerald F. Seib）的專文指出，俄國總統普京眼看烏克蘭與俄漸行漸遠，因而動念施壓，但能夠讓他覺得可以這樣做的理由，主要來自美、中、德3國間的相關連動。

前美國國防部長、長年分析俄國情勢的蓋茨（Robert Gates）認為：“普京眼看烏克蘭與西方間強化關係已勢不可擋，美國與其他歐洲盟國都在提供武器與訓練；烏克蘭也許加入不了北約，但與北約安全關係增加卻日復一日，就普京看來，需要在局勢惡化到不可逆之前展開施壓。”

另一方面，美國連續3位總統奧巴馬、特朗普及現任的拜登在言行上都表明，美國已厭倦海外行事，尤其軍事動作，這讓美國軍事回應俄羅斯入侵烏克蘭的可能性降低，特別去年夏天美國阿富汗撤軍的狼狽相，更加深普京對美國不願武力干預的判斷。

曾在白宮國家安全會議任職、目前任教於哥倫比亞大學的俄國事務專家塞斯坦諾維奇（Stephen Sestanovich）說：“很難讓人不聯想，拜登在阿富汗的灰頭土臉讓普京覺得可以軟土深掘。”

該文還指出，德國也在此刻給了普京懷疑西方會團結應對的理由。德國決定2022年底前關閉境內所有核電廠，使其能源更加仰賴俄國進口，使得普京手上又多了籌碼。

賽布認為，德國官員在口頭上力挺烏克蘭，但實際行動時卻又是另一回事。連人口100萬出頭的愛沙尼亞都願把武器送至烏克蘭展現團結相挺，人口8300萬的德國卻拒發許可讓德制武器出口。

俄羅斯與中國的關係加溫也給了普京一定的自信，他覺得俄國可在北京相助下，挺過西方對俄國一旦侵烏後祭出的經濟制裁。普京也將是本屆北京冬奧最具份量的外賓。

該文認為，削弱美國的國際威望是俄中的共同利益，如果俄羅斯施壓烏克蘭成功，更會給北京在台海問題上引路。前美國國防部長蓋茨就說，如果俄中之間未就西方可能經濟制裁俄國討論北京如何支援，那才是怪事。