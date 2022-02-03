法國國民議會周五討論投票販賣人體器官議案 中國再次成瞄準矛頭

法國國民議會在幾天前通過有關譴責中國對新疆維吾爾人進行"種族滅絕 "之後，周五（2月4日）即將對一項有關販賣人體器官議案的投票再次涉及中國，而這一天正是北京冬奧會的開幕日。

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即將在周五上午討論投票的法案由議會一個小型反對派黨團起草，起草人是前執政黨共和國人、國民議會外交事務委員會成員的弗雷德里克-杜馬（Frédérique Dumas），一直以來她始終在人權領域對中國提出強烈批評。

法案旨在 "保證我們的非歐洲夥伴對器官捐贈的道德尊重"，內容包括要求法國衛生和醫學研究機構檢查其非歐洲國家的合作夥伴是否尊重法國的倫理規則。如有不符合，相關合作將得不到授權。法國對器官移植特別規定了免費和匿名的捐贈原則。

法案主要針對一些國家存在的如‘器官移植旅遊 "現象、包括向貧窮者購買器官或者未經捐贈者同意摘取器官等。這些做法往往被無良醫生和醫院利用謀取暴力。據該議案指，全世界平均等待器官移植的時間為三年。

法新社報道，儘管該法案內容針對的是所有歐洲以外國家的非法行為，但北京幾乎是唯一的茅頭目標。

杜馬說，大多數國家，可疑的器官多來自於非法販運，而在她看來，此類做法在中國則是 "由國家直接組織"的。她說："最嚴重的移植旅遊和非法移植行為發生在中國，因為中國同時存在強行摘取囚犯、特別是良心犯的器官的現象”。

該議案主要依據於證詞、議會工作和新聞調查等，其中特別依據了"結束中國移植虐待國際聯盟"（ETAC）美國人伊森-古特曼的相關工作，據古特曼估計，每年有2.5萬至5萬名年輕維吾爾人被強制摘取器官。古特曼說，他已經確定在新疆阿克蘇地區一個進行強制摘取器官的地點，在這裡包括有一所醫院、拘留所和一個火葬場。

報道指，儘管該議案得到了議會左、右反對派、甚至是多數派黨議員的支持，但在周五的投票很可能不會被通過。議會多數派黨團LREM去年就曾計畫阻撓該計畫，反對的理由是根據生物醫藥局的說法，到目前為止，"沒有從法國到中國的移植旅遊渠道"。反對者還認為，該議案對具有嚴格道德標準的法國機構的壓力，大過於對其外國合作夥伴的壓力。執政黨團認為，巴黎更優先考慮對此採取國際行動，推動通過打擊器官販賣的國際《孔波斯特拉公約》，目前法國議會正在批准該公約。

星期五的辯論再次將中國的人權問題置於議會的聚光燈下。 1月20日，法國國民議員幾乎一致通過將對新疆維吾爾人的鎮壓描述為 "種族滅絕"，譴責北京對其實施的強迫墮胎絕育、大規模的集中營及失蹤等行為。中國對此回應說，法國國民議會通過的這一決議 "缺乏現實和常識"， 北京稱新疆問題涉及 "恐怖主義、激進主義和分裂主義 "。