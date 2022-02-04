烏克蘭危機：馬克龍下周赴莫斯科會見普京並隨後訪問基輔

法國總統府周五（2月4日）宣布，馬克龍總統將於下周一（2月7日）前往莫斯科會見俄羅斯總統普京，然後於周二在基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，這是繼此前與各國領導人舉行一系列電話會談之後，法國總統為緩和烏克蘭危機而做出新的外交努力。

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法新社報道，最近幾天來，法國總統馬克龍與俄羅斯和烏克蘭總統以及美國總統拜登進行了多次電話會談，以擔負這場危機中的調解人角色。愛麗舍宮表示，在莫斯科和基輔的這兩次面對面會晤是雙邊性的，但 "要與歐洲夥伴相協調"。總統府說，馬克龍和他的顧問們最近幾天還與幾位歐洲領導人進行了電話會談。

在最近幾個小時，烏克蘭邊境局勢依然緊繃，美國周四表示，它有證據顯示，莫斯科正在準備一個偽造的烏克蘭進行襲擊的視頻，目的是為其入侵烏克蘭作借口。但華盛頓沒有說明證據的具體內容。

美國周三宣布將增派近3000士兵到波蘭和羅馬尼亞，以防止俄羅斯軍隊集結烏克蘭邊境危機擴及東歐，周四，2000增援的美軍已經啟程。

然而基輔方面的反應相對謹慎，烏克蘭國防部長雷茲尼科夫周四說，衝突 "顯著升級 "的風險 "很低"。

就俄法雙方的會晤，克里姆林宮表示，普京和馬克龍本周就烏克蘭危機問題的第三次電話交談，討論了莫斯科所要求的 "安全保障"問題，俄方稱會談是 "建設性的"。

報道指，歐盟在俄美就烏克蘭問題的第一次討論中角色幾乎缺失，法國總統馬克龍幾周來一直試圖加強歐洲在其中的作用，儘管困難重重，但多年來馬克龍始終堅持主張歐洲 "戰略自主"。

馬克龍和普京的最後一次會面是2019年夏天，當時馬克龍在位於法國南部的布雷岡松城堡接待了普京。馬克龍原定於2020年春季對莫斯科進行回訪，但由於疫情原因此次訪問被推遲。