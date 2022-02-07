Meta威脅在歐盟關閉Facebook和Instagram

在提交給美國證券交易委員會的年度報告中，Meta公司警告稱，由於歐盟的“一般數據保護條例”阻礙用戶個人數據存儲於美國服務器上，該公司可能不再能夠向歐洲的用戶提供其“最重要的產品和服務”，其中包括臉書和Instagram。

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這份發給美國證券交易委員會的報告共有134頁，當中Meta集團表示，可能很快就會關閉其在歐洲的兩個社交網絡，一個是Facebook，一個是Instagram。這是因為歐洲數據法阻礙該公司在美國服務器上對歐洲人的數據進行管理。具體來看，這妨礙到了Meta公司在國家與國家之間對用戶數據進行傳輸的能力，而這對其業務，無論是對運營還是廣告定位，都至關重要。

目前，Meta在歐洲的市場廣闊，每月擁有約4.3億用戶，其中僅Facebook就有3.09億用戶。該報告指出，“如果不採用新的跨大西洋數據傳輸框架，我們可能無法在歐洲提供一些我們最重要的產品和服務，包括Facebook和Instagram”，“本次的服務關閉，將對公司的業務、財務狀況和經營業績產生重大的不利影響”。

2020年夏天，歐洲法院將歐盟與美國的數據保護協議“隱私盾”予以駁回。次年8月，Facebook的母公司收到了來自愛爾蘭數據保護委員會的初步命令，要求其暫停向美國傳輸其歐洲用戶的相關數據。根據2015到2016年間“隱私盾”的談判結果，歐盟和美國之間的數據將享有更通暢的傳輸，認定美國法律在保障方面與歐洲法律齊平。但之後歐洲立法機構認為美國尤其是電子通信監控領域的法律，給予美國國家安全局更廣泛的介入渠道，因此無法與歐洲法律相比，尤其是歐洲從2018年以來，開始推行“一般數據保護條例”。

鑒於此，Meta公司陷入了兩難境地：要麼繳納24億美元的罰款，要麼面臨巨大的重組義務。Meta公司於去年9月對愛爾蘭數據保護委員會的指令提出上訴，並敦促歐洲監管機構採用"務實和相稱的方法"應對。

目前，歐盟正在仔細審查相關協議，以確定美方給出的數據保障，尤其是防範美國情報局間諜活動的保障，不會太過薄弱。另外，愛爾蘭方面預計將在2022年上半年對官司給出定論，如果認定歐美信息傳輸不合法，同時如果沒有另外的選項，Meta公司是否真的如其所言要退出歐洲大陸，將更加清晰。