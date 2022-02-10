英相約翰遜訪北約和華沙 額外350名英軍抵波蘭

英國首相約翰遜稱英國向波蘭增派的350名海軍陸戰隊員已經到位2022年2月10日華沙

英國首相約翰遜今天2月10日分別訪問北約和華沙，討論應對烏克蘭危機。他今天在華沙宣布，英國向波蘭額外增派的350名皇家海軍陸戰隊員已經到位，跟之前部署在波蘭的300名英軍彙合。

廣告 繼續瀏覽後續

英國首相鮑里斯-約翰遜今天上午在布魯塞爾與北約秘書長斯托爾滕貝格談論應對俄羅斯可能入侵烏克蘭事宜。然後他前往華沙，與波蘭總統杜達和總理莫拉維茨基會面。與此同時，約翰遜的首席外交官莉斯-特拉斯正在莫斯科訪問。

約翰遜今天在與波蘭總理莫拉維茨基舉行的聯合新聞發布會上說："我們在去年11月談到的大部分內容都已實現，這就是為什麼今天早些時候，英國皇家海軍陸戰隊第45團已在波蘭登陸。

他還說："我們現在需要共同努力實現緩和，並需要說服（俄羅斯）總統弗拉基米爾-普京參與緩和。

英國首相約翰遜堅稱，"我們不能接受在世界上，一個強國可以欺負或攻擊自己的鄰國。"

波蘭政府首腦則再次呼籲歐洲在面對烏克蘭危機時保持團結，並感謝約翰遜在這個問題上起到了"非常積極的作用"。

波蘭總理莫拉維茨基說，面對俄羅斯的侵略政策，現在是 "世界、西方從其地緣政治的沉睡中醒來的時候了"。

今天周四抵達波蘭的350名英國士兵跟去年12月參加北約行動的英軍彙合，去年英國派出的300名軍人中有150人部署在波蘭和白羅斯邊境，今天抵達的350人將加入他們。而去年參加行動的另150人，則被用於增強北約的前沿力量。此外，英國還在愛沙尼亞領導一個戰鬥群。

英國首相約翰遜在波蘭向英國軍人說，我要感謝目前在歐洲服役的我國武裝部隊的每一位成員，他們與北約的同行在其東側並肩作戰。我們團結一致，堅定不移地致力於歐洲的安全，反對那些試圖破壞歐洲的人。

他周三晚間曾警告說，如果烏克蘭緊張局勢引發“人道危機”，英國準備追加部署1千名軍人。

約翰遜還提議將英國在愛沙尼亞的軍人增加一倍，目前部署在波羅的海國家的英軍大約有900名。此外，他還打算向南歐部署戰機，並向地中海東部派遣兩艘軍艦。

法新社說，連接俄羅斯和德國的“北溪2號天然氣管道”的陰影繼續籠罩着這場危機。據一位美國官員稱，德國總理向一組美國參議員保證，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將"不會繼續進行"該管道項目。