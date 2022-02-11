局勢緊繃 拜登敦促美國人“即刻”離開烏克蘭

俄烏局勢持續緊繃，美國總統拜登周四（2月10日）警告，儘管幾周來付出外交努力，但局勢可能“迅速失控”，呼籲還留在烏克蘭的美國公民馬上離開。

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拜登在接受美國國家廣播公司NBC New採訪中警告說， 我們正面對的是世界上最龐大的軍隊之一，局勢"可能很快失控“，美國公民應該即可離開。但他重申美國不會向烏克蘭戰場派兵，包括不會在俄羅斯入侵時派兵撤僑，因為這可能引發 "一場世界大戰"。他說，"當美俄開始互相交火時，會是世界大戰，我們就會身處一個與以往截然不同的世界“。

鑒於俄羅斯對烏克蘭“發動軍事行動威脅“，美國國務院當天敦促在烏克蘭的美國人儘快離開。

加拿大官方也向國民提出了類似撤離的建議，外交部在其網站稱，俄羅斯的軍事行動可能會擾亂烏克蘭全國的旅行服務，中斷航班，敦促僑民做好撤離準備。

西方指責俄羅斯在2014年吞併克里米亞之後，準備再次入侵烏克蘭。俄方拒絕這一指責，強調其行動只是應對基輔和北約敵意，確保自身安全。

周四，美國駐聯合國大使格林菲爾德敦促中國 "鼓勵俄羅斯 "在烏俄危機中做出正確選擇。格林菲爾德接受CNN採訪時說， “中國在1月31日安理會上曾對保護國家領土完整和國家主權表達了強烈關切。而這正是俄羅斯的所作所為，俄軍目前正在對(鄰國）邊境領土完整構成威脅“。她說，"因此，中國傳達這一信息將是極其重要的"，"我鼓勵中國的大使能夠轉達這一信息"。

中國常駐聯合國代表張軍在推特上立即發文回應，呼籲美國"停止製造緊張"。

美國B-52戰略轟炸機抵英參加北約軍演

周四美國空軍表示，一組美國B-52戰略轟炸機已經抵達英國，準備參加預定的北約軍事演習。美國海軍表示，四艘美國驅逐艦上個月已離美，參加在第六艦隊所在地中海地區的海上演習。軍方說："四艘驅逐艦將與第六艦隊及北約盟友一起參加一系列的海上行動“。

在美軍做此番宣布的同時，在烏克蘭邊境陳兵超過10萬的俄羅斯正在與白俄羅斯在白俄進行大型軍演。官方並沒有公布參加演習的士兵和裝備數量，但西方國家估計，3萬俄軍隊被派往白俄羅斯參加軍演。 俄羅斯周四還宣布，六艘軍艦抵達克里米亞，即將在與烏克蘭南部接壤的黑海進行演習。烏克蘭總統府稱這一行動是莫斯科對烏克蘭又一 "心理施壓 "的手段。