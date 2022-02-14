烏克蘭總統表示繼續爭取加入北約，富豪們紛紛逃離烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基星期一表示，烏克蘭將繼續爭取加入北大西洋公約組織，儘管承受到主張放棄以避免與俄羅斯交戰的壓力。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社報道，烏克蘭駐英國大使稍早曾說，烏克蘭可能會重新考慮加入北約一事，但稍後又改口稱，不會放棄。

已在烏克蘭邊界集結10萬以上重兵的俄國當局，否認有意入侵烏克蘭；但表示，除非所提要求獲得同意，否則仍可能採取某種“軍事技術”行動。

俄方所提要求包括，北約必須承諾，絕不同意烏克蘭加入，並從東歐撤軍。

但澤連斯基說：“我認為，我們應該繼續走完我們選擇的道路。”

“烏克蘭真理報”新聞網站星期一報導，在烏克蘭與俄羅斯的緊張關係已達頂點、西方國家下令公民離開之際，烏克蘭權貴及富商正逃離該國。

“烏克蘭真理報”引述飛航日誌報導，星期天至少有20架班機從烏克蘭首都基輔離開，多於過去6年來任何時間點觀測到的班機數量。

烏克蘭最有錢的兩個人亞赫米托夫及平丘克也在報導提及的逃亡人士中。

烏克蘭船運富豪斯塔夫尼澤及農業大亨尼斯特倫柯星期天也已離開該國。

據報導，烏克蘭億萬富豪、親俄政黨“反對平台－為了生活”，代表阿布拉莫維奇已為黨員及他們的家人包機飛往維也納，機上載有50人。