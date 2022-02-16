北約懷疑俄羅斯是否真撤軍 烏克蘭總統沒見到撤退跡象

俄羅斯宣稱，更多俄國部隊正在撤離烏克蘭周圍地區，但北大西洋公約組織敦促莫斯科當局拿出證據；烏克蘭總統澤連斯基也在今天全國團結日表示，沒有看到任何俄軍撤退跡象。

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俄羅斯國防部說，俄軍於靠近烏克蘭的南部與西部軍區結束軍演後，正在撤回基地，並公布影片顯示戰車和軍用車輛離開克里米亞半島。

史央社報道，北約秘書長史托騰柏格在為期兩天的北約防長會議一開始告訴記者：“俄羅斯是否撤軍仍有待觀察…我們看到的是他們增加軍隊數量，更多的部隊正在（往烏克蘭邊境）路上。”

克里姆林宮稱北約評估錯誤。莫斯科駐愛爾蘭大使表示，俄羅斯西部的軍隊將在3到4週內回到原本駐地。

俄羅斯昨天宣布，部署在烏克蘭附近地區的部分俄軍部隊結束演習後，已開始返回基地。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）星期三走訪西部時表示，他還未看到任何俄軍從烏國邊境附近陣地撤出的跡象。

澤連斯基先前將美國警告俄羅斯可能入侵烏克蘭的2月16日。

澤連斯基說：“老實說，我們對所遇到的實際情況做出了反應，而我們還沒有看到任何撤軍，我們僅有聽說過。”

美國總統拜登（Joe Biden）昨天說，仍有超過15萬俄軍在烏克蘭邊界附近集結，華盛頓還沒有確認俄軍有任何撤軍動作，而莫斯科入侵行動仍“很有可能”發生。

拜登一再警告，俄羅斯如果攻擊烏克蘭，就將付出高昂代價，西方將對俄國企業和從俄羅斯通到德國的北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線祭出制裁。

不過，拜登也重申願意就軍備控制、透明措施和戰略穩定與俄羅斯對話。克里姆林宮發言人培斯科夫說，俄羅斯總統普京也樂意展開談判。