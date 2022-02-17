NBA球星坎特獲諾貝爾和平獎提名

素以捍衛人權，不向金錢和權力低頭著稱的NBA球星坎特，最近由於為中國人權發聲而被火箭隊棄約。然而，他得到了諾貝爾和平的提名。

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據中央社波士頓2月16日報導，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克前中鋒坎特在推特表示，能獲得諾貝爾和平獎提名，他感到既榮幸又受寵若驚；他說，有時候表明立場比領到下一份薪資更重要。

坎特（Enes Kanter Freedom）今天轉推「大西洋月刊」（The Atlantic）一篇題為「我們現在都是現實主義者」（We Are All Realists Now）的文章，內容提到NBA對坎特，就像對維吾爾族一樣，眼不見心不煩。

土耳其裔的坎特在NBA征戰11年，去年11月入籍美國時改姓為「自由」（Freedom）。他近來直言不諱地談論人權，並在社群媒體上批評中國對待維吾爾族的方式。他針對西藏、台灣及香港的發言也引起關注，還曾呼籲抵制2022北京冬季奧運。

在本月10日NBA交易大限前，波士頓凱爾特人隊用坎特、施洛德（Dennis Schroder）、費爾南多（Bruno Fernando）3名球員，交換休士頓火箭的塞伊斯（Daniel Theis）。交換後，火箭隊隨即宣布放棄坎特，讓他成為自由球員。

「大西洋月刊」文章提到，當天有30名諾貝爾獎得主發表公開信，呼籲凱爾特人與坎特一起站在「歷史對的那邊」，「不要放棄他這名球員」。

坎特曾說台灣總統蔡英文是他心目中的英雄。台灣外交部今天表示，感謝坎特站在民主自由的一方，長期支持台灣。台灣外交部北美司長徐佑典在今天的行記者會上，表達了對坎特長期力挺台灣的感謝。