俄羅斯再宣布撤軍 移走坦克轟炸機

在西方擔心俄羅斯攻打烏克蘭的背景下，俄羅斯今天2月18日又宣布了新的撤軍行動：撤走烏克蘭邊境附近的坦克，並將部署在克里米亞（2014年被俄吞併）的一些轟炸機轉移到其他機場。

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俄羅斯國防部在一份聲明中說，"又一列運載俄西部軍區坦克部隊人員和設備的列車返回了在下-諾夫哥羅德（Nijni Novgorod）地區的永久基地"，該地距離烏克蘭1000多公里。這份聲明還說，這些部隊在"完成計畫中的訓練演習"後，正返回其駐地。

俄羅斯“國際文傳社”援引俄羅斯艦隊發言人阿列克謝-羅列夫的話說，作為演習的一部分，駐紮在克里米亞的10架蘇-24轟炸機已經離開克里米亞半島，飛往俄羅斯的其他機場。

華盛頓強調，俄羅斯在烏克蘭附近部署了超過15萬軍隊，引發了人們對其入侵該國的擔憂。美國總統拜登稱，莫斯科正在為攻擊烏克蘭尋找一個借口。

美國國務卿布林肯昨天在聯合國安理會的會議上陳述了美國對俄羅斯可能侵犯烏克蘭的擔憂，指出莫斯科有可能捏造“恐怖主義炸彈襲擊”，捏造“發現大規模的墓地”，“製造無人機襲擊平民”，或者製造“假的，甚至是真的，化學武器襲擊，然後將這些事件描述為種族清洗，或種族滅絕，作為出兵烏克蘭的借口。