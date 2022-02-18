澳洲發現疑似中國間諜走私國防物資陰謀（一）

《悉尼先鋒晨報》2022 年 2 月 18 日消息，澳大利亞聯邦警察局挫敗了由兩名昆士蘭商人涉嫌從俄羅斯向中國走私軍事裝備的陰謀。該報說，這是消息人士透露的廣泛調查中的一小部分，該調查還涉及一個據稱與中國國家主席習近平的親信有聯繫的中共間諜集團。

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澳大利亞議會本周在有爭議的中國影響力的指控下凌亂之際。周五（2月18日），昆士蘭地方法院聽取了有關64歲的華裔黃金海岸會計師音譯名李博偉（Kim Bowei Lee）和63歲的俄裔布里斯班企業家亞歷山大-切爾（Alexander Cher）違反澳大利亞《國防貿易管製法》的指控。

《悉尼先鋒晨報》引述多個未獲授權公開發言的官方消息來源稱，這些指控源於澳洲安全情報組織（ASIO）對一個據稱在澳大利亞運作的中國間諜網絡的更廣泛調查。早在2016年8月，澳大利亞官員攔截了一架由澳大利亞賭場組織的、從黃金海岸飛往新西蘭的不尋常的私人飛機，發現了這個所謂的網絡成員。

華裔黃金海岸會計師李博偉是該航班上6名乘客之一。其他乘客包括習主席的表弟齊明(Ming Chai) ，綽號“唐人街先生”（Mr Chinatown）的墨爾本有組織犯罪頭目和賭場經營者湯姆-周（Tom Zhou），以及另一個被懷疑與中國情報部門有關的人物。

布里斯班地方法院周五聽取了有關李博偉先生（Kim Bowei Lee）和切爾先生（Alexander Cher）與另一名中國公民和前墨爾本商人布萊恩-陳（Brian Chen）合作的指控。布萊恩-陳目前在海外躲藏，是國際刑警組織紅通令的追捕對象。

一位聽取過澳洲安全情報組織（ASIO）簡報的官方消息人士稱，布萊恩-陳是一名中國軍事情報人員，他"作為間諜在世界各地旅行"。一名澳大利亞安全情報組織的線人在兩年前聲稱，布萊恩-陳曾試圖通過維多利亞州自由黨成員趙波（Nick Zhao）在聯邦議會安插特工。

2019年3月，布萊恩-陳在墨爾本機場，曾受到澳洲安全情報組織官員的問訊陳，但隨後他被允許離開澳大利亞。

該報說，李博偉和亞歷山大-切爾面臨的指控僅僅涉及非法從事國防物資供應的中介活動，並沒有暗示他們參與了間諜活動或有任何其他犯罪行為，而且這些指控還有待法庭檢驗。

據法庭文件指控，2018年1月9日至同年7月27日，這兩人"安排另一人向中華人民共和國供應俄聯邦國防物資和戰略物資清單第一部分中的貨物。"

亞歷山大-切爾是俄羅斯移民，曾在昆士蘭州和新南威爾士州經營一系列公司。上周他被探員指控後，短暫出庭即獲保釋。但他不得離開澳大利亞，每周向當局報告兩次。今天周五上午，他被要求發表評論時說："我現在不能說話。稍後再給我打電話"，然後掛斷了電話。

根據企業和財產記錄，切爾先生在澳大利亞的第一家企業是1996 年他在 Bronte 創立的一家農業公司。1990 年代後期，他搬到昆士蘭，將自己的名字從亞歷山大-切爾克佐夫（Alexander Tcherkezov）縮短為阿萊克斯-切爾 （Alex Cher），並在俄羅斯和烏克蘭商人的部分資助下，在房地產、建築和海事領域成立了一系列公司。切爾先生還擔任澳洲聯邦政府許可的移民代理，經營一家名為尼塔國際（Nita International）的公司，幫助俄羅斯人獲得澳大利亞的簽證或居留權。

根據法庭文件，李博偉（Kim Bowei Lee）上周在涉嫌陰謀從事軍事裝備走私的框架內獲得了保釋。

聯邦警察在一份聲明中證實稱，“一名 64 歲的黃金海岸男子和一名 63 歲的布里斯班男子被指控安排供應[軍用]物資。”

澳洲聯邦警察的這份聲明沒有提及布萊恩-陳的名字，但說，一名“59歲，未具名的中國公民”，據信目前居住在海外，是通緝對象。

悉尼先鋒晨報說，這段文字證明針對布萊恩-陳的案件是澳洲安全情報組織對中國在澳洲情報活動和中國有組織犯罪活動更廣泛調查的結果。而這一更廣泛的調查並不涉及切爾或李博偉。

（未完待續）