美國前駐聯合國大使海莉向谷愛凌喊話：美國或中國你只能選一國

美籍18歲中美混血滑雪選手谷愛凌代表中國出賽北京冬奧會。谷愛凌被媒體質問她的國籍時回答：“當我在中國時，我認為自己是中國人；當我在美國時，我認為自己是美國人”。對此，前美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)向谷愛凌喊話，指出美國或中國她只能選一國。

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海莉近日接受美國網刊《真清晰政治》(Real Clear Politics)訪談，針對在舊金山出生，2019年起改穿中國隊服出征奧運的谷愛凌表示：“就國籍而言，中國或美國？你必須選邊。”海莉說：“不能既是美國人又是中國人，美國中國是兩個迥異的國度，每位運動員都需要知道，當他們披上國旗，他們會代表自由，或者是侵犯人權，沒有中間地帶。”

在美國出生和長大的谷愛凌，代表中國出戰北京冬奧會，成為美國社會普遍關注的話題，並引發“好移民還是壞移民”的討論。據美國中文《世界日報》報道：佛蒙特州米德爾伯里學院美國研究副教授瑞秋‧朱(Rachael Miyung Joo)表示：滑雪選手谷愛凌和朱易都是美國出生的華裔，這兩位選手代表中國參賽，成為人們質疑華裔忠誠度的象徵。

美國的主流媒體幾乎一致批評谷愛凌代表中國出賽冬奧會的行為。媒體在報導谷愛凌奪金的消息時，都提到她的國籍問題。福克斯（Fox）電視新聞主持人凱恩（Will Cain）說：“谷愛凌忘恩負義，背叛了不僅養育了她，還把她變成了世界級滑雪者的美國，她是可恥的。”《紐約時報》則問道：“誰能像谷愛凌一樣，既是中國人也是美國人？”